Η Βουλή των Ελλήνων παρουσιάζει το βιβλίο του ομογενή καθηγητή Αν.Τάμη για τον Φιλελληνισμό

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία παρουσιάζει τη νέα του έκδοση The Aegis of Hellas: The Continuing Vigour of Philhellenism, του καθηγητή Αναστάσιου Τάμη, διευθυντή του Australian Institute for Hellenic Research.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, 17 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο café στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου.

Πρόκειται για μια καταγραφή και ανάλυση των πολλαπλών μορφών ενδιαφέροντος για τον ελληνικό πολιτισμό –από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα– σε όλο τον κόσμο. Το βιβλίο εξετάζει όχι μόνον την ελληνική Διασπορά, αλλά επίσης τα διάφορα πολιτιστικά δίκτυα που συγκροτήθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι μελετούν τον ελληνικό πολιτισμό ως ένα πνευματικό σημείο αναφοράς. Ασφαλώς, το εύρος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι τεράστιο. Είναι μια μαρτυρία για την αντοχή, τη δύναμη, τoν σύγχρονο χαρακτήρα, την ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού και των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς. Από την άλλη πλευρά, εξετάζει αυτήν την ακτινοβολία ως ένα από τους πολλούς παράγοντες που διαμορφώνουν τον σύγχρονο κόσμο και επιζητεί να θέσει την επιρροή της παγκόσμιας ελληνικής κουλτούρας και κληρονομιάς στα προσήκοντα πλαίσιά τους, χρονικά, γεωγραφικά και ιστορικά.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας, π. πρύτανης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / πρόεδρος, Αρσάκεια Σχολεία

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναστάσιος Μ. Τάμης, καθηγητής Κοινωνικής Γλωσσολογίας και Ιστορίας της Ελληνικής Διασποράς / διευθυντής, Αυστραλιανό Ινστιτούτο Ελληνικών Ερευνών πρόεδρος, Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών

Την εκδήλωση συντονίζει ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / γενικός γραμματέας, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Α.Ε. πρέσβης υπό διαπίστευση της Αυστραλίας στην Ελλάδα κα Alison Duncan και ο γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πηγή: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος