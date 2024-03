«Επικοινωνία ταυτοτήτων σε ψηφιακούς χώρους: Έλληνες μετανάστες νέοι και Νέα Μέσα» – Διάλεξη στο Ελληνικό Κέντρο Μελβούρνης

Η Μελίνα Μάλλου, λέκτορας εικαστικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, θα παρουσιάσει διάλεξη με τίτλο «Επικοινωνία ταυτοτήτων σε ψηφιακούς χώρους: Έλληνες μετανάστες νέοι και Νέα Μέσα», στο Ελληνικό Κέντρο Μελβούρνης, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, στις 7 μ.μ τοπική ώρα, στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.

“Η διδακτορική μου έρευνα είχε ως κίνητρο τις προσωπικές μου εμπειρίες από τη μετανάστευση,” λεει η Μελίνα Μάλλου. “Η αυθόρμητη επίδραση των νέων μέσων μπορεί να θεωρηθεί ευεργετική για τους μετανάστες που επιθυμούν να διατηρήσουν μια σύνδεση με την πατρίδα τους. Αλλά είναι;»

Μελίνα Μάλλου

«Συνεργαζόμενη με οκτώ νέους μετανάστες που ζουν στη Μελβούρνη, ηλικίας 18-24 ετών, συναντηθήκαμε διαδικτυακά για να διερευνήσουμε το ερώτημα: ‘Με ποιους τρόπους η χρήση των νέων μέσων διαμορφώνει την ταυτότητα των Ελλήνων μεταναστών νέων και τους βοηθά να βρουν την αίσθηση του ανήκειν;’ Μαζί εξερευνήσαμε περιπτώσεις της ταυτότητάς μας που πραγματοποιήθηκαν και διαμορφώθηκαν από τις διαδικτυακές μας κοινότητες. Ως καλλιτέχνιδα, ερευνήτρια και εκπαιδευτικός που ηγήθηκα της έρευνας, απαθανάτισα τα ατομικά και κοινά ψηφιακά μας ταξίδια μέσω του storyboarding. Η καλλιτεχνική μου πρακτική ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων επικεντρώνεται στην χρήση κειμένου και εικόνων σε μια σελίδα για να μεταδώσει το νόημα. Για αυτήν την έρευνα, κάθε ιστορία που δημιούργησα ήταν ένα σύνολο λέξεων και φωτογραφιών που συνεισέφεραν οι συμμετέχοντες, και που είχαν επίσης απήχηση σε εμένα και την ταυτότητά μου.”

“Η ερευνητική αυτή μελέτη επηρεάστηκε, ίσως με θετικό τρόπο, από την παγκόσμια πανδημία του COVID-19. Το lockdown όχι μόνο ενέτεινε την επιθυμία για σύνδεση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου απομόνωσης για τους νέους συμμετέχοντες, αλλά τροφοδότησε και προσωπικές σκέψεις σχετικά με το προσωπικό τους μεταναστευτικό ταξίδι, την τεράστια φυσική απόσταση από την Ελλάδα, καθώς και τον αντίκτυπο της πανδημίας στα μελλοντικά σχέδια ζωής τους, όπως η καριέρα, η κοινωνική ζωή και τα ενδιαφέροντα.”

Η Μελίνα Μάλλου είναι λέκτορας εικαστικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Στο παρελθόν, δημιούργησε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για εκπαιδευτικούς, οικογένειες και σχολεία σε μουσεία της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Κινεζικής Αυστραλιανής Ιστορίας στη Μελβούρνη και της Πινακοθήκης Τέχνης του Κουίνσλαντ (Gallery of Modern Art (QAGOMA) στο Μπρίσμπεϊν. Η Μελίνα είναι κάτοχος Master of Education (Research) και Bachelor of Education in Early Childhood Education. Υπήρξε υπότροφος του Queensland-Smithsonian 2009-2010. Το πρώτο της παιδικό δίγλωσσο βιβλίο, Catch that Cat! έλαβε ευρεία αναγνώριση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος