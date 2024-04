GRis Festival: Η Ελληνική Πολιτιστική Αναδρομή στη Νέα Υόρκη

To GRisFestival παρουσιάζει τον πλούτο του Ελληνικού πολιτισμού στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από την Παρασκευή 12 Απριλίου έως την Κυριακή 21 Απριλίου 2024. Μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προώθηση της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού, καθώς το φεστιβάλ, περιλαμβάνει συναρπαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εμφανίσεις αλλά και μια ξεχωριστή ημερίδα μέσω της συνεργασίας καταξιωμένων Πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ φέρνει μια ευρεία γκάμα εκδηλώσεων, όπως η θεατρική παράσταση «Sophia Vembo – I remember you» στο Hellenic Cultural Center, η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «My Attention Is Not for Free – Alexandros Lambrovassilis» στο PI Art Center, αλλά και μουσικές εμφανίσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα μουσικών ειδών. Στο GRis Festival, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν δύο μοναδικοί μουσικοί, ο Κωνσταντίνος Βήτα και ο Νίκος Πατρελάκης, όπου θα ταξιδέψουν το κοινό στον ηλεκτρονικό μουσικό τους κόσμο, με το μουσικό τους εγχείρημα με τίτλο «Neapoly», που έχει ήδη ξεχωρίσει στην Εθνική Λυρική σκηνή, στο Τhe Forum at Columbia University. Ο καταξιωμένος συνθέτης με διεθνή καριέρα, Χρήστος Ραφαηλίδης με το συγκρότημα Manhattan Vibes θα μας μεταφέρουν στα μονοπάτια της τζαζ στο The Cutting Room, ενώ ο συνθέτης και πιανίστας Γιώργος Βαρσαμάκης, θα παρουσιάσει ένα μουσικό φάσμα που περιλαμβάνει επιρροές από την κλασική μουσική, τον κινηματογράφο και τη μουσική του ελάχιστου στο Hellenic Cultural Center. Επίσης, το επιτυχημένο φολκ συγκρότημα Grey River & The Smoky Mountain, που έχει αφήσει ήδη το δικό του μουσικό αποτύπωμα, θα συνδυάσει μουσικά διάφορα αμερικανικά, ιρλανδικά και ευρωπαϊκά φολκ στοιχεία στο The Cutting Room.

Στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης, που εμπίπτει στη φιλοσοφία του GRisFestival, πραγματοποιείται ημερίδα στο Πανεπιστήμιο του Columbia, με στόχο την προώθηση καλλιτεχνικών και επιστημονικών δράσεων Ελλήνων στο εξωτερικό, μέσω της συνεργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιείται ομιλία σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά την έναρξη της δράσης που αφορά σε μαραθώνιο ταινιών μικρού μήκους στο Hellenic Cultural Center, με στόχο την ανάδειξη της μεταφοράς αρχαίων μύθων στη σύγχρονη εποχή μέσα από το πρίσμα της έβδομης τέχνης.

To GRisFestival δεν αποτελεί μόνο ένα φόρουμ για την προβολή της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού, αλλά μια πλατφόρμα για την ανάδειξη των νέων ταλέντων και την προώθηση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών καλλιτεχνών.

Το GRisFestival γίνεται υπό την αιγίδα και υποστήριξη πολλών φορέων, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Προξενείου Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, του ΕΟΤ, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Νέας Υόρκης, καθώς επίσης και τη στήριξη και συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, του Πανεπιστημίου Columbia Νέας Υόρκης, του PI Art Center της Νέας Υόρκης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι : ΕΡΤ, ERT WORLD και VOICE of GREECE.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από την EDU Standards, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με την Art Vibes Productions εταιρία παραγωγής και την Global Educational & Cultural Services (GECS), η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Περιηγηθείτε στο GRisFestival: https://grisfestival.com

