ΕΚΜ: Διάλεξη της Δρ. Κωνσταντίνας Ντούνη στη μνήμη του σπουδαίου ποιητή Δημήτρη Τσαλουμά

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ντούνη θα παρουσιάσει φέτος τη διάλεξη στη μνήμη του Δημήτρη Τσαλουμά, την Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου, στις 7:00μμ. στο Ελληνικό Κέντρο.

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ντούνη

Η διάλεξη παρουσιάζεται σε συνεργασία με τον Ελληνο-Αυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο Μελβούρνης.

Η σημασία του Δημήτρη Τσαλουμά στη λογοτεχνία των Ελληνο-Αυστραλών είναι ανεκτίμητη. Κέρδισε πολλά και σημαντικά βραβεία για την ποίησή του κατά τη διάρκεια της ζωής του και τα βιβλία του είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία που χρειάστηκε να επανεκδοθούν.

Ο Τσαλουμάς προσκλήθηκε στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ και παρουσίασε ποίησή του σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα, το έργο του έχει αποκτήσει και νέα αναγνώριση στην Ελλάδα, όπως φαίνεται σε σχετικό δημοσίευσμα του αθηναϊκού λογοτεχνικού περιοδικού «Το Kοράλλι», που είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Δημήτρη Τσαλουμά.

Στο φετινό σεμινάριο, η Δρ. Κωνσταντίνα Ντούνη θα παρουσιάσει το θέμα «A Woman’s Voice Crying Out in the Wilderness: The Depiction of Women in Early Poetry Collection, The House with the Eucalypts».

Η παρουσίαση θα εξετάσει την απεικόνιση των γυναικών στη συλλογή του Τσαλουμά και θα αναλύσει το πώς η μνήμη και η αποξένωση δημιουργούν έντονες εικόνες. Επιπλέον, η Δρ. Ντούνη θα μοιραστεί προσωπικές αναμνήσεις από τις επισκέψεις της στο σπίτι του Τσαλουμά στο Έλγουντ, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Αγγλία, και στο αγαπημένο του σπίτι στη Λέρο.

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ντούνη είναι βραβευμένη εκπαιδευτικός, συγγραφέας και μεταφράστρια λογοτεχνίας στην Ακαδημία Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μόνας. Η έρευνά της επικεντρώνεται στη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελληνο-Αυστραλών.

Η διδακτορική της διατριβή, The Shadow and the Muse, μελετά τα κείμενα γυναικών μεταναστριών και τις προκλήσεις που θέτουν για τις παραδοσιακές απόψεις περί φύλου.

Η πιο πρόσφατη μετάφρασή της είναι τα απομνημονεύματα της Λίτσας Νικολόπουλου-Γόγκα, Moments of Truth (Australian Scholarly Publishing). Έχει επίσης δημοσιεύσει εκτενώς, με κεφάλαια στην επικείμενη έκδοση The Cambridge History of Australian Poetry και A New History of Greek-Australian Literature.

Πηγή: Neos Kosmos

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος