Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στο Μπρίσμπαν

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αγίου Γεωργίου (Greek Orthodox Community of St George) στο Μπρίσμπαν διοργανώνει την ετήσια Διάλεξη Μνήμης Alex Kondos (Alex Kondos Memorial Lecture), λίγο πριν το Φεστιβάλ «Πανηγύρι», τιμώντας φέτος τα 100 χρόνια από τη γέννηση του εμβληματικού συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Η φετινή διάλεξη, με τίτλο «Η Οικουμενικότητα του Μίκη Θεοδωράκη ως Ολιστικό Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Φαινόμενο» (The Universality of Mikis Theodorakis as a Holistic Cultural and Artistic Phenomenon), θα δοθεί από τον διακεκριμένο μουσικολόγο, παραγωγό και ηχολήπτη George Lignos.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαΐου στις 7:30 μ.μ. στην Grand Ballroom του Greek Club, θα αποτελέσει ένα εις βάθος αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Θεοδωράκη, αναδεικνύοντας το πώς το έργο του ξεπέρασε εθνικά, πολιτικά, θρησκευτικά και καλλιτεχνικά σύνορα.

Σε ανακοίνωσή της, η Κοινότητα τονίζει ότι η σύνθεση μουσικής, ποίησης, πολιτικής και πολιτισμικής συνείδησης στο έργο του Θεοδωράκη εκφράζει μια ενιαία ταυτότητα και ψυχή που συνεχίζει να συγκινεί γενιές και πολιτισμούς.

Το πρόγραμμα θα πλαισιώσουν ζωντανές μουσικές εμφανίσεις από τις χορωδίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, «Ελληνικές Φωνές», «Ελληνικές Φωνές Junior» και «Φωνές» της GOC Care (Greek Orthodox Community) , συνοδεία εκλεκτών καλεσμένων καλλιτεχνών.

Η διάλεξη αποτελεί πολιτισμικό προοίμιο του Φεστιβάλ «Πανηγύρι», που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 17–18 Μαΐου.

Πηγή: Νέος Κόσμος

