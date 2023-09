ΕΚΑ: Ομιλία με θέμα “Business Networks of the Greek Diaspora in the Eastern Mediterranean”

Μια ενδιαφέρουσα ομιλία, στην αγγλική γλώσσα, με τίτλο “Business Networks of the Greek Diaspora in the Eastern Mediterranean” και ομιλήτρια την κ. Τζελίνα Χαρλαύτη, διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας(EKA), την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ..

H κ. Χαρλαύτη είναι Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη από το 2017 και μέλος της Academia Europaea από το 2022. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές

στα πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ (M.Phil.) και της Οξφόρδης (D.Phil.). Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή καριέρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (1990-2003), συνέχισε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (2003-2019) και από το 2019 είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διετέλεσε Visiting Fellow στο All Souls College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Alfred D. Chandler, Jr., International Visiting Scholar στο Business History Program του Harvard Business School.

Έχει δημοσιεύσει 31 βιβλία σε αγγλικούς, καναδικούς και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους και πάνω από 70 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ρωσικά. Τα τελευταία της βιβλία είναι τα: Creating Global Shipping: Aristotle Onassis, the Vagliano Brothers and the Business of Shipping, c.1820-1970, Cambridge, Cambridge University Press, 2019 και Ιστορία των Επιχειρήσεων Ωνάση, 1924-1975, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2023.

Πηγή: Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας

