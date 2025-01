Έφηβη Ελληνοαυστραλή δημοσιογράφος υψώνει τη φωνή της κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Μια 13χρονη Ελληνοαυστραλή δημοσιογράφος και εικονογράφος, η Madison Eve, τιμήθηκε σε εθνικό επίπεδο για την αφοσίωσή της στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ενδοοικογενειακή βία.

Η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, με καταγωγή από την Κρήτη, κατέκτησε την κορυφαία διάκριση στον διαγωνισμό Kids News Junior Journalist Newsroom της News Corp Australia για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Η Madison ανακηρύχθηκε Junior Journalist of the Year (Έφηβη Δημοσιογράφος της Χρονιάς) και News Reporter of the Year (Δημοσιογράφος Ειδήσεων της Χρονιάς, κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), για τη δημιουργία μιας σειράς δυναμικών άρθρων και εικονογραφήσεων που ασχολούνται με θέματα όπως η ενδοοικογενειακή βία, οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών και η κρίση κόστους ζωής.

«Είναι απόλυτη τιμή και προνόμιο να συμμετέχω σε αυτόν τον εθνικό διαγωνισμό και να ρίχνω φως σε σημαντικά ζητήματα», δήλωσε η Madison.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι νέοι πρέπει να έχουν φωνή σε επίκαιρα ζητήματα και να παίρνουν θέση ενάντια σε κάθε μορφή βίας, συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής επιβολής, του ελέγχου και του εκφοβισμού».

Τα αδέλφια της Madison, η 11χρονη Alexandra και ο 9χρονος George, έλαβαν επίσης επαίνους για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, που περιλάμβανε ένα βίντεο-ρεπορτάζ για τη ρομποτική και τον αθλητισμό, καθώς και ειδησεογραφικά άρθρα.

Η Madison αποδίδει την αγάπη της για τη συγγραφή και την τέχνη στους περιορισμούς της πανδημίας Covid-19. Αντλεί έμπνευση από τους διάσημους γελοιογράφους Mark Knight και τον αείμνηστο Michael Leunig.

«Το χιούμορ, η ευφυΐα και το καλλιτεχνικό τους ταλέντο είναι πραγματική πηγή έμπνευσης και απόδειξη της δύναμης της δημιουργικής έκφρασης», ανέφερε.

Η Penny Fowler, Πρέσβειρα της Κοινότητας της News Corp Australia, εξήρε την ωριμότητα και το ταλέντο της Madison.

«Η Madison κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισμό δύο συνεχόμενες χρονιές, δείχνοντας το βάθος και τη δημιουργικότητά της. Η φετινή της εστίαση στην ενδοοικογενειακή βία και πέρυσι στον εκφοβισμό υπογραμμίζουν τη δέσμευσή της να αναδεικνύει κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα», δήλωσε η κα Fowler.

Πηγή: Νέος Κόσμος

