Δύο βραβεία για το ντοκιμαντέρ “The New Greek Americans” στην Ιεράπετρα

To 1ο βραβείο Φεστιβάλ Διεθνούς ταινίας ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Διεθνών Ταινιών απέσπασε στο 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας η ταινία “The New Greek Americans 1960 – 2018” της σκηνοθέτριας Άννας Γιαννιώτη.

“ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 1960-2018” είναι το τρίτο και τελευταίο ντοκιμαντέρ της τριλογίας που χρηματοδότησε η Greek Heritage Society με έδρα την Καλιφόρνια . Η ιστορία ξεκινά με τη δεκαετία του ’60, καθώς οι νέοι Ελληνοαμερικανοί αγκαλιάζουν τους καιρούς που αλλάζουν παρά τη συντηρητική τους ανατροφή. Κάθε δεκαετία επηρεάζει την ελληνική κοινότητα με εκδηλώσεις όπως το Κίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων, η Εισβολή στην Κύπρο και η υποψηφιότητα του Μιχαήλ Σ. Δουκάκη για Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μοιράζονται εγκάρδιες και χιουμοριστικές ιστορίες που αντικατοπτρίζουν το «Growing up Greek». Δεύτερη και τρίτη γενιά συμμετέχουν ενεργά στην αγαπημένη τους προγονική κληρονομιά, αλλά αρκεί για να κρατήσει ζωντανό τον ελληνικό πολιτισμό στην Αμερική; Η βραβευμένη με Όσκαρ, Ολυμπία Δουκάκη, είναι η “οικοδέσποινα” και αφηγήτριά της ταινίας.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί φόρο τιμής στους Έλληνες της Αμερικής που συγκαταλέγονται στη 2η και την 3η γενιά Ομογενών και προσδιορίζουν την ταυτότητά τους με βάση την ελληνική τους κληρονομιά. Εξιστορούν τις ιστορίες τους και μοιράζονγται στιγμιότυπα που μεταφέρουν τέλεια την αίσθηση του να μεγαλώνεις “νιώθοντας Έλληνας”.

Η πρόεδρος της Greek Heritage Society και συμπαραγωγός της ταινίας Μπέσυ Καρρά – Λαζαρίδη, παραχώρησε συνέντευξη στη “Φωνή της Ελλάδας” και στη Γιάννα Τριανταφύλλη. Μπορείτε να την ακούσετε εδώ.

Πηγές: Φωνή της Ελλάδας – Greek Heritage Society – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας

