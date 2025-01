Απονομή Mεταλλίου LORD BYRON 2025 στις Victoria Hislop και Alicia Elsbeth Stallings

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) έχει θεσμοθετήσει από το 2021 και απονέμει σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, το Μετάλλιο Φιλελληνισμού Lord Byron στο όνομα του σπουδαίου ποιητή και Φιλέλληνα, Λόρδου Βύρωνα.

Το πρώτο Mετάλλιο Lord Byron για το 2025, απονέμεται στη Βρετανίδα συγγραφέα και μέλος της Royal Society of Literature, Victoria Hislop, και στην Αμερικανίδα Καθηγήτρια ποίησης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Alicia Elsbeth Stallings, μέλος της American Academy of Arts and Sciences.

Victoria Hislop

Alicia Elsbeth Stallings

Στο πλαίσιο της τελετής απονομής που θα γίνει την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στις 19:00, στην Ακαδημία Αθηνών, θα παρουσιαστεί συναυλία κλασικής μουσικής από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας σε αγαπημένες συνθέσεις των Verdi, Bizet, Puccini, Léhar και Strauss, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου και ερμηνείες του βαρύτονου Άγγελου Μουσίκα και της σοπράνο Σοφίας Ζώβα. Είναι η πρώτη φορά που πολυμελής ορχήστρα θα δώσει συναυλία στην Ακαδημία Αθηνών.

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Μια πρωτοβουλία της ΕΕΦ, σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με την Ακαδημία Αθηνών και το Μουσείο Φιλελληνισμού.

Ελεύθερη είσοδος με απαραίτητη προκράτηση θέσης

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Πληροφορίες και κράτηση θέσεων στο: info@eefshp.org

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος