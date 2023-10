Αντιπολεμική μουσειοπαιδαγωγική δράση της Greek Children’s Library of London

Πραγματοποιήθηκε η μουσειοπαιδαγωγική δράση της Greek Children’s Library of London “Let the Artefacts Talk: Second World War History as a story” στο Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο του Λονδίνου (IWML).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεναγήθηκαν στην έκθεση για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Second World War Galleries), χωρίστηκαν σε ομάδες και συμμετείχαν σε ένα treasure hunt εκθεμάτων στον χώρο της έκθεσης. Η ομάδα με μαθητές A Level συζήτησαν για τα κρυμμένα παιδιά της Κατοχής στην Ελλάδα και τη βοήθεια που παρείχαν Έλληνες χριστιανοί σε Εβραίους συμπολίτες τους, με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου γνώσεων για το Ολοκαύτωμα “Οι δικοί μου άνθρωποι” της Μαρίζας Ντεκάστρο σε εικονογράφηση Χαράς Μαραντίδου (εκδόσεις Καλειδοσκόπιο) και τη διασκευή του βιβλίου “Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου” σε graphic novel των Αγγελικής Δαρλάση και Δημήτρη Μαστώρου (εκδόσεις Μεταίχμιο).

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο μουσείο

Η ομάδα GCSE συζήτησε για τα δεινά του πολέμου και το κάψιμο των βιβλίων με αφορμή το σουρεαλιστικό βιβλίο “Ο Πόλεμος των Ζ. Ζ. Λετρία και Α. Λετρία” σε μετάφραση-επιμέλεια Ελένης Βλάχου και Κλεοπάτρας Ελαιοτριβιάρη (εκδόσεις Πουά). Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γίνουν δημοσιογράφοι και να παρουσιάσουν ένα έκθεμα που τους έκανε εντύπωση, να ζωγραφίσουν αντιπολεμικά μηνύματα και να αναπτύξουν κείμενα δημιουργικής γραφής.

Στο τέλος, με αφορμή έκθεμα του μουσείου για τη Λωρίδα της Γάζας αναρωτήθηκαν για τις δυσκολίες του επαγγέλματος ενός πολεμικού ανταποκριτή.

H Greek Children’s Library of London εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και στόχος της είναι η συγκέντρωση, η καταλογοποίηση και ο δανεισμός ελληνικών παιδικών και εφηβικών βιβλίων στα 105 παροικιακά σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου και στο καθημερινό Ελληνικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό και Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο του Λονδίνου.

Πηγή: Greek Childrens Library of London

