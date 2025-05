«Αγάπη» — Μια ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων για τη γενοκτονία των Ποντίων (audio)

Η Ελληνοαμερικανίδα Τζούλια Σπυροπούλου, δημιούργησε την χειροποίητη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους (hand-drawn 2d animation) “Αγάπη” με θέμα τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολίας, επικεντρώνοντας στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, και συγκεκριμένα στις πορείες “λευκού θανάτου”. Στην ταινία, που έχει ως στόχο την αναγνώριση της γενοκτονίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού, η μικρή Αγάπη και η οικογένεια της, από τα Κοτύωρα του Πόντου, εξαναγκάζονται σε πορεία “λευκού θανάτου” στο καταχείμωνο στην ενδοχώρα της Τουρκίας για 40 μέρες.

Η σκηνοθέτρια Τζούλια Σπυροπούλου φιλοξενήθηκε στη “Φωνή της Ελλάδας” και συγκεκριμένα στην εκπομπή “Κουβέντες μακρινές” και μίλησε για την ταινία, και τη δική της πορεία. Όπως ανέφερε, οι πρόγονοι της έφτασαν στις ΗΠΑ στα τέλη του 1890, όπως διαπίστωσε και η ίδια στα αρχεία των μεταναστών της νήσου Ellis. Η ίδια έχει γεννηθεί στο Μαϊάμι της Φλόριδα των ΗΠΑ.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν έχει καμία καταγωγή από τον Πόντο, αλλά όπως ανέφερε η ίδια όταν πληροφορήθηκε για τη γενοκτονία, αποφάσισε να αγωνιστεί μέσα από την 7η τέχνη για να γίνουν τα ιστορικά γεγονότα γνωστά σ’ όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη δημιουργήσει τη βραβευμένη μεγάλου μήκους ταινία – ντοκιμαντέρ της με τίτλο “2 MILES FROM HOME” που επίσης πραγματεύεται τη γενοκτονία.

Η χειροποίητη ταινία κινουμένων σχεδίων “Αγάπη” είναι ζωγραφισμένη στο χέρι από την ίδια και χρειάστηκαν 3,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2025, στο “It’s Greek to me” από την Hellenic Film Society, στο ΜΟΜΙ (Museum of Moving Image), στη Νέα Υόρκη ενώ αύριο 27 Μαΐου διαγωνίζεται για το βραβείο Animation στο 19ο Los Angeles Greek Film Festival. Παράλληλα, θα συμμετέχει – όπου είναι επίσης υποψήφια για το βραβείο Animation στο Kinematora Film Festival, Växjö, Sweden, 31 Μαΐου 2025.

Η Ελληνοαμερικανίδα Τζούλια Σπυροπούλου

Η Τζούλια Σπυροπούλου έχει σπουδάσει στο Florida International University (Bachelor of Arts in Theater), όπως επίσης και με τους Ελένη Σκότη, ΑΘηνά Τρέβλια, Olympia Doukakis, John Strasberg, Brian O’neil, και Ashley Ingram. Επίσης έχει σπουδάσει στο New York Film Academy (ΝΥ).

Έχει πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις Παναγία των Παρισίων, Ο Μάγος του Οζ, Το τυφλό σημείο, M.I.S.S.I.S. και στο πρώτο της θεατρικό έργο Free Rider στο Θέατρο Παραμυθίας το 2011. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως τους Sam Esmail, Philip Church, Adrian Frieling, Ferdinando Filomarino. Στην τηλεόραση, έχει παρουσιάσει το Sewer Stories Metropolis για το Ολλανδικό κανάλι VPRO. Με την ταινία JEAN έκανε το πρώτο της σκηνοθετικό ντεμπούτο, το οποίο απέσπασε 3 διακρίσεις και 4 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η δεύτερη ταινία της με τίτλο YUBI, απέσπασε το 3ο βραβείο στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ της Ιεράπετρας, και 4 συμμετοχές σε Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αυτή την περίοδο κάνει τηλεοπτική πρεμιέρα η βραβευμένη της ταινία – ντοκιμαντέρ 2 MILES FROM HOME.

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ

Πηγή: Φωνή της Ελλάδας

