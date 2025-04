5ο Muhabbet -“Για γαστρονομικές κουλτούρες και διασπορικές ταυτότητες” στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας

Muhabbet: συζητήσεις για την κοινή κουλτούρα της ύστερης οθωμανικής εποχής στην ανατολική Μεσόγειο

Το Muhabbet είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη συνάθροιση ακαδημαϊκών, φοιτητών και γενικά όσων ενδιαφέρονται για την κοινή κοινωνική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ανατολικής Μεσογείου. Επιθυμούμε να διεξάγουμε συζητήσεις για τις κοινές μας κληρονομιές σε ένα ανεπίσημο και φιλικό περιβάλλον, όπως εκείνο των καφενείων, που προέκυψαν στην Οθωμανική Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι άνθρωποι συναντιόντουσαν για να αναπτύξουν φιλικές συζητήσεις που ονομάζονταν muhabbet.

Η μελέτη της οθωμανικής ιστορίας, η οποία έχει ευδοκιμήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λογίζεται κυρίως ως προοίμιο της τουρκικής ιστορίας, αφήνοντας έτσι τη διαφορετικότητα των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων κάτω από την ομπρέλα της στο περιθώριο της πολιτικής, διανοητικής και πολιτιστικής ιστορίας της αυτοκρατορίας. Και όμως ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Οι ομάδες αυτές όχι μόνο συμμετείχαν στην καθημερινή ζωή του αυτοκρατορικού κράτους, αλλά συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς της αυτοκρατορίας. Η πρωτοβουλία μας αποσκοπεί ιδιαίτερα στη δημιουργία διαλόγων για τη μελέτη των οθωμανικών και μετα-οθωμανικών κόσμων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές τόσο της οθωμανικής ελίτ κουλτούρας όσο και των διάφορων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της αυτοκρατορίας στις ιστορικές και σύγχρονες κοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου.

Διοργανωτές: Ilay Romain Ors (PhD Ανθρωπολογίας και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard), Κατερίνα Μπούρα (PhD Ιστορίας, King’s College, Πανεπιστήμιου του Λονδίνου), Ηλίας Κολοβός (Διευθυντής Ερευνών σε Οθωμανική Ιστορία, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, ΕΙΕ).

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Institute of Hellenic Culture and Liberal Arts, The American College of Greece, του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Το πέμπτο Muhabbet θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαΐου στο Demos Center – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, (Ηπίτου 17B, Πλάκα) στις 7.00μμ.

Οι Αλέξανδρος Κιτροέφ και Ilay Romain Ors θα μιλήσουν με θέμα On Culinary Cultures and Diasporic Identities (Για γαστρονομικές κουλτούρες και διασπορικές ταυτότητες)

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό. Απαιτείται εγγραφή.

Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν στα αγγλικά.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος