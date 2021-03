Τραγωδία στην Αίγυπτο με δεκάδες θύματα από σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 66 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων βόρεια της πόλης Σοχάγκ στην Αίγυπτο, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NILE TV. Όπως ανακοίνωσε η αρχή των σιδηροδρόμων της χώρας, τα τρένα συγκρούστηκαν όταν ενεργοποιήθηκε από “αγνώστους” το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, κοντά στην Σοχάγκ με αποτέλεσμα να σταματήσει το προπορευόμενο τρένο και το άλλο να πέσει πάνω του.

#Train accidents, blamed on badly maintained equipment and poor management, continue to take lives in #Egypt. https://t.co/GKzdb2SqBh

— cecilia udden (@ceciliauddenm) March 26, 2021