Συνάντηση Μπάιντεν-Βαρθολομαίου για πανδημία, κλίμα και θρησκευτικές ελευθερίες

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν .

Στη συνάντησή τους συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή, την παγκόσμια πανδημία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την θρησκευτική ελευθερία.

Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κ . Μπάιντεν συνεχάρη τον κ. Βαρθολομαίο για τα τριάντα χρόνια ηθικής και πνευματικής ηγεσίας ως Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο Πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ανακούφισή του για την ταχεία ανάρρωσή του.

Συζήτησαν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τα βήματα για τον τερματισμό της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 και τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος. Η συνάντησή τους υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες στην αντιμετώπιση του φάσματος των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όλοι, καθώς και τη φιλία και τη συνεργασία δεκαετιών μεταξύ του Προέδρου Μπάιντεν και του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, έθεσε στον κ. Μπάιντεν την ανάγκη άμεσων ενεργειών των πολιτικών ηγεσιών στην κλιματική κρίση, την προώθηση των εμβολίων εναντίον της COVID – 19 στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης σύμφωνα με ανάρτηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής.

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS

— Elpidophoros (@Elpidophoros) October 25, 2021