Μήνυση κατά της AstraΖeneca κατέθεσε η Ε.Ε. για τις καθυστερήσεις

Μήνυση κατά της AstraZeneca για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων κατά του κορoνοϊού, που ορίζονται βάσει συμβολαίου, κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

“Κάθε δόση εμβολίου μετρά και σώζει ζωές. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιούνται παραδόσεις εμβολίων για την προστασία της υγείας και αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή

αποφάσισε από κοινού με όλα τα κράτη μέλη να κινηθεί δικαστικά κατά της φαρμακοβιομηχανίας”, ανέφερε η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.

Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021