Κεκλεισμένων των θυρών το Γεωργία–Ελλάδα για λόγους ασφαλείας

Έπειτα από κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μπατούμι την Παρασκευή (08/10), οι αρχές ανακοίνωσαν πως το ματς θα διεξαχθεί δίχως φιλάθλους στις κερκίδες.

Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται στα οκτώ.

Η ομοσπονδία της χώρας απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή σε UEFA – FIFA, ζητώντας την αναβολή του αγώνα με την Ελλάδα, αλλά το αίτημα δεν έγινε τελικά αποδεκτό. Έτσι, το ματς θα διεξαχθεί κανονικά, με τους γηπεδούχους να φορούν μαύρο περιβραχιόνιο, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Τα διοικητικά όργανα του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν συμμορφώθηκαν με το αίτημα των γηπεδούχων για αναβολή του αγώνα.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το τραγικό συμβάν, εξελίχθηκε κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

«Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία εκφράζει τη θλίψη της για την τραγωδία στο Μπατούμι. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των νεκρών, στην πόλη του Μπατούμι και στη Γεωργία στο σύνολό της. Οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα αποζημιωθούν πλήρως για την τιμή του εισιτηρίου», αναφέρει επιπλέον η ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γεωργίας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης:

