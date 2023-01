ΗΠΑ: Χάος στα αεροδρόμια λόγω παράλυσης του NOTAM – Ο Λ. Οίκος απέρριψε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης

Τεχνική παράλυση στους υπολογιστές της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ήδη ως αποτέλεσμα να καθυστερούν περισσότερες από 2,512 πτήσεις και 254 να έχουν ακυρωθεί μέχρι τις 15.00 ώρα Ελλάδας. Σε ανακοίνωση της FAA αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα NOTAM (Ειδοποίηση για τις Αποστολές Αεροπορίας) έχει καταρρεύσει. Η FAA έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρίες να αναστείλουν όλες τις αναχωρήσεις πτήσεων εσωτερικού έως τις 16.00 ώρα Ελλάδας.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση στο σύστημα, ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δώσει εντολή για έρευνα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δήλωσε: «Τα αεροσκάφη μπορούν και πάλι να προσγειωθούν με ασφάλεια αλλά όχι να απογειωθούν αυτή τη στιγμή».

"Flights are being delayed at multiple locations across the United States after a computer outage at the Federal Aviation Administration.

At around 6:30 Eastern, there were 760 delays within, into or out of the United States, according…to FlightAware"https://t.co/vnPNgLIXOU

— Michael Tackett (@tackettdc) January 11, 2023