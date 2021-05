Ημέρα της Ευρώπης: Υψώθηκαν στην Ακρόπολη οι σημαίες της Ελλάδας και της ΕΕ (video)

Γιορτάζεται σήμερα η Ημέρα της Ευρώπης που συμπίπτει με τη λήξη του Β’ παγκόσμιου πολέμου. ‘Επαρση της ελληνικής σημαίας, μαζί με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, με λιτή τελετή λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Η ημέρα συμπίπτει με την 40η επέτειο από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το παρών Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Ακολούθησε δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τον εορτασμό της Ημέρας Λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.

Αφού κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η κυρία Σακελλαρόπουλου τόνισε ότι για την πατρίδα μας, “η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρος ευημερίας και ασφάλειας, και σημείωσε ότι στις προκλήσεις της εποχής μας, την πανδημία, την οικονομία και την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη οφείλει να απαντήσει με ενότητα και αλληλεγγύη”.

Μήνυμα για την Ημέρα της Ευρώπης ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας πως η πορεία προς μια πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη θα χρειασθεί καιρό.

“Η Ενωμένη Ευρώπη είναι ένα μοναδικό παράδειγμα εθελούσιας ένωσης κρατών στην παγκόσμια ιστορία”, ανέφερε ο κ. Δένδιας. “Αλλά καθώς δεν έχει περάσει ούτε ένας αιώνας από τότε που ξεκινήσαμε αυτό το τεράστιο ταξίδι, η πορεία προς μια πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη θα χρειασθεί καιρό”.

“Δεν πρέπει να λείψει η πολιτική βούληση. Τα μεγάλα ιστορικά εγχειρήματα χτίζονται στο βάθος του χρόνου”, κατέληξε.

Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει και διάλογο με τους πολίτες, ξεκίνησε το μεσημέρι στο Στρασβούργο και θα συνεχιστεί μέχρι την άνοιξη του 2022.

“Η Ευρώπη ανήκει σε όλους. Αλλά για να είναι πραγματικά έτσι, πρέπει να έχουμε το θάρρος για αλλαγές τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Europe belongs to everyone. But for it to be truly so, we must have the courage to change. Today, on #EuropeDay, we also celebrate the official start of the Conference on the Future of Europe.

Join us for a special event at 14:00 CET! https://t.co/EmxHN8erK3 #TheFutureIsYours pic.twitter.com/08fzuwWXvh

