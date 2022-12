Δεκάδες νεκροί από τον φονικό χιονιά στις ΗΠΑ – Εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους οι κάτοικοι στο Μπάφαλο (video)

Aνεβαίνει ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών, από το δριμύ ψύχος που εξακολουθεί να πλήττει τις ΗΠΑ. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η ένταση της χειμερινής καταιγίδας ήταν άνευ προηγουμένου, από τον Καναδά μέχρι τα νότια των ΗΠΑ. Η περιοχή που επλήγη περισσότερο ήταν η πόλη Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν μέσα στην παγωνιά, χωρίς ρεύμα.

Xάος στους δρόμους, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και δεκάδες νεκρούς αφήνει πίσω της η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πόλη Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη έχει θαφτεί κάτω από το χιόνι. Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για εμπόλεμη ζώνη.

H Κάθι Χόκουλ, κυβερνήτης της Νέας Υόρκης σε δηλώσεις της τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης. «Είμαστε σε πόλεμο. Ο πόλεμος είναι με τη Μητέρα Φύση. Κι αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η πιο καταστροφική καταιγίδα στην μακρά ιστορία του Μπάφαλο, που έχει ζήσει πολλές μάχες, πολλές, πολλές μεγάλες καταιγίδες».

Οι κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους καθώς το ύψος του χιονιού έχει κλείσει τις πόρτες και τα παράθυρα, όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο αριθμός των νεκρών στο Μπάφαλο αυξάνεται συνεχώς. Κάποια από τα θύματα βρίσκονται μέσα σε αυτοκίνητα έχοντας χάσει τη ζωή τους από υποθερμία και άλλα στους χιονισμένους δρόμους.

Όπως ανέφερε ο Μαρκ Πόλονκαρτζ, διοικητής της κομητείας «τέσσερις ακόμη θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Δεν ξέρω πόσοι ακριβώς βρέθηκαν. Ξέρω ότι κάποιοι βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους και κάποιοι στους δρόμους, πάνω στο χιόνι».

O δήμαρχος της πόλης με ανάρτησή του στα social media καλεί σε βοήθεια όποιον έχει snowmobile να συνδράμει στις προσπάθειες ανεύρευσης εγκλώβισμένων στα χιόνια.

Με το χιόνι σε κάποια σημεία να ξεπερνά ακόμη και τα τρία μέτρα, διασώστες κι εκχιονιστικά αδυνατούν να φθάσουν στον προορισμό τους. Οι αρχές φοβούνται τα χειρότερα όσο η κακοκαιρία συνεχίζεται και δεν υποχωρούν οι πολικές θερμοκρασίες.

Για πρωτοφανή έκταση της κακοκαιρίας κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς έχει επηρεαστεί το 60% του πληθυσμού. Περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά στην Ανατολική Ακτή, το Τέξας και την Πολιτεία της Ουάσινγκτον παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια εξακολουθούν να βρίσκονται και πολλοί ταξιδιώτες, καθώς χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε Ατλάντα, το Σικάγο, το Ντένβερ, το Ντιτρόιτ και τη Νέα Υόρκη.

H κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα με τους εκτροφείς να προσπαθούν να ταϊσουν τα κοπάδια με τις αγελάδες που δείχνουν να παγώνουν μέσα στους σταύλους.

My dad who is almost 70 & I walked 2 miles in the snow storm to feed the cattle at all 3 barn locations because parts of our road are impassable with the tractor. Here’s a few 📸 of one of our historic bank barns, the location where my dad grew up and some of the Shorthorns. ❄️ pic.twitter.com/HXARlQIcNY

— Amanda Brodhagen (@AmandaBrodhagen) December 24, 2022