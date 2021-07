Δανία… Ό,τι βλέπεις μπορεί να γίνει παραμύθι

Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν είναι ένας από τους πιο αγαπημένους παιδικούς συγγραφείς. Στη διάρκεια της ζωής του, έγραψε ποιήματα, διηγήματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Στον χώρο της παγκόσμιας λογοτεχνίας ωστόσο, ο μελαγχολικός Άντερσεν είναι γνωστός για τα 168 παραμύθια του, τα οποία ζωντανεύουν μέχρι ασχημόπαπα, μολυβένια στρατιωτάκια και μπαλαρίνες στα μάτια κάθε μικρού ή μεγάλου αναγνώστη.

«Οτιδήποτε βλέπεις, μπορεί να γίνει ένα παραμύθι», είχε γράψει ο Άντερσεν.

Η ιστορία του Κρίστιαν Έρικσεν συγκλόνισε τον κόσμο, αλλά θα μπορούσε να έχει αποδιοργανώσει τους ίδιους εντελώς. Εκείνο το βράδυ που ο Έρικσεν κέρδισε τη μάχη για τη ζωή η Δανία έχασε το ματς από την Φινλανδία, δηλαδή το πιο εύκολο που είχε να δώσει. Το έχασε γιατί το μυαλό τους δεν ήταν εκεί. Οι συμπαίκτες του έγιναν «ασπίδα» γύρω του, καθησύχασαν την γυναίκα του. Ακολούθησαν τρεις μέρες γκρίνιας και εσωστρέφειας με τους μισούς Δανούς να ισχυρίζονται πως το ματς με την Φινλανδία δεν έπρεπε να συνεχιστεί την ίδια μέρα και τον Πίτερ Σμάιχελ να καυγαδίζει δημοσίως με την UEFA στο όνομα της χώρας. Οι Δανοί είχαν τη μεγαλύτερη δικαιολογία αποτυχίας που μπορεί να έχει ομάδα, αλλά στο ματς με το Βέλγιο που ακολούθησε έκαναν ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο κάνοντας τον κόσμο να τρίβει τα μάτια του. Η ανατριχίλα του χειροκροτήματος στο 10ο λεπτό για τον Έρικσεν που βρισκόταν στο νοσοκομείο 500 μέτρα μακριά δεν φεύγει από την μνήμη κανενός. Εκπληκτική εμφάνιση με τη Ρωσία και ενώ δεν τους υπολόγιζε κανείς πήραν την πρόκριση. Σε κάθε παιχνίδι οι Δανοί ήταν σαν να ήθελαν να αφιερώσουν στον Έρικσεν την κάθε προσπάθεια. Τους συμπάθησε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και τους χειροκροτεί. Ο προπονητής τους συγκλονίζει. Παρουσιάστηκε στο γήπεδο φορώντας ένα βραχιόλι με μία ποδοσφαιρική μπάλα περασμένο στο δεξί του χέρι και εξήγησε:

«Ποτέ δεν έχω φορέσει κόσμημα, είναι η πρώτη φορά. Είναι μία μικρή μπάλα και συμβολίζει τον Κρίστιαν που είναι εδώ μαζί μου. Τον είχα δίπλα μου όλη την ώρα, τον σκέφτομαι πολύ. Είναι η καρδιά της ομάδας μας και παλέψαμε γι’ αυτόν. Είναι η έμπνευσή μας».

Διέλυσαν και την Ουαλία με 4-0, σήμερα νίκησαν την Τσεχία, μπήκαν για άλλη μία φορά παθιασμένα και την πάτησαν από το πρώτο ημίχρονο με το προβάδισμα των 2 τερμάτων. Ε δεν γίνεται. Το ταξίδι πίσω στον χρόνο και η σύγκριση γίνεται αναπόφευκτα.

Το παραμύθι της κατάκτησης του EURO το 1992 μοναδικό. Ενώ η Γιουγκοσλαβία βρισκόταν στα γήπεδα της Σουηδίας για το EURO, τα Ηνωμένα έθνη επέβαλαν εμπάργκο στην χώρα λόγω του εμφυλίου και η ΟΥΕΦΑ απαγόρευσε την συμμετοχή της, 10 μέρες πριν την έναρξη του τουρνουά πήρε την θέση της η Δανία. Ο Νίλσεν μάζεψε τους παίκτες από τις παραλίες. Εκτός από έναν. Ο Κιμ Βίλφορτ ήταν στο πλευρό της 7χρονης κόρης του Λίνε. Πάλευε με την λευχαιμία. Η κόρη του ζήτησε να επιστρέψει στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας, πήρε το πρώτο αεροπλάνο σκόραρε στον ημιτελικό με τους Ολλανδούς στη διαδικασία των πέναλτι, σημείωσε το γκολ της νίκης στον τελικό με τους Γερμανούς και επέστρεψε στην κόρη του ως πρωταθλητής Ευρώπης. Δυστυχώς η ίδια έφυγε από την ζωή 6 εβδομάδες μετά. Ήταν ένα καλοκαίρι που οι Δανοί δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια. Οι σύγχρονοι ήρωες του ποδοσφαιρικού παραμυθιού υπάρχουν. Το 1992 κάτω από τα γκολπόστ υπήρχε ο Πίτερ Σμάϊχελ. Σήμερα ο γιος του Κάσπερ. Τότε είχε τον Λάουντρουπ και τον Γένσεν. Σήμερα τον Νταμσγκαρντ, ο οποίος είναι ο νεότερος σκόρερ του τουρνουά, τον Κγιάερ έναν από τους καλύτερους στόπερ που δεν υστερεί σε σύγκριση με τον Ολσεντου 1992. Ο Λάουντρουπ της σημερινής ομάδας βέβαια ήταν ο Ερικσεν. Σήμερα 30 χρόνια μετά υπάρχει αυτή η θετική ενέργεια που συνοδεύει αυτή την υπέροχη ομάδα που είναι σε θέση να γράφει καταπληκτικές ποδοσφαιρικές ιστορίες. Η Σκανδιναβία πριν γεμίσει από συγγραφείς, ήταν ο τόπος των παραμυθάδων και των παραμυθιών. Τα ποδοσφαιρικά παραμύθια της Danish dynamite μοναδικά. Ο κόσμος της όπως πάντα τραγουδούσε στις εξέδρες «We are red, We are white, We are Danish Dynamite».

Η Δανία είναι η πνευματική και ιστορική έδρα των Βίκινγκ μέσω των μουσείων και των κάστρων της Κοπεγχάγης, μπορεί κάποιος να ταξιδέψει νοερά σε εκείνη την εποχή. Είναι και η χώρα που σήμερα θεωρούνται οι πολίτες της οι πιο ευτυχισμένοι στον κόσμο. Η καταλληλότερη για να μεγαλώσεις παιδιά. Σταθερή κυβέρνηση, χαμηλά επίπεδα δημόσιας διαφθοράς, πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση αλλά και υγειονομική περίθαλψη. Αίσθηση ασφάλειας που συμβάλλει στην ευτυχία.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει σταθερή διοίκηση, κανένα περιστατικό διαφθοράς, πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ποδοσφαιρική εκπαίδευση με ακαδημίες που ζηλεύουν και οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Περιττό να αναφέρουμε ότι η περίπτωση του Έρικσεν έδειξε ότι διαθέτουν και υγειονομική περίθαλψη.

Είναι η χώρα που έχει εφεύρει το «Γιαντελόβεν» το οποίο βασίζεται στην απόλυτη ισονομία και ισότητα ενός λαού, η χώρα που αποφάσισε ότι πρέπει να έχει υπουργείο ποδηλάτου διότι το χρησιμοποιεί το 50% των Δανών.

Η μέχρι τώρα πορεία των Δανών εντός και εκτός γηπέδου έχει όλα τα συστατικά ενός παραμυθιού. Ένα ταξίδι από την τραγωδία σε ένα μοναδικό χαρούμενο τέλος.

Στα παραμύθια η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται. Και το καλό κερδίζει. Διδακτικά.