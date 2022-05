Αναφορές για νέο χτύπημα σε ρωσική φρεγάτα – «Δέχτηκε ουκρανικό πύραυλο Neptune – Φλέγεται στη Μαύρη Θάλασσα»

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας υποστήριξε ότι η Ρωσία έχασε άλλη μια φρεγάτα που φέρεται να φλέγεται στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο Φιδονήσι, ενώ «επλήγη από ουκρανικό πύραυλο Neptune».

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, Γιώργος Σιδέρης οι πληροφορίες που έδωσε Ουκρανός βουλευτής από την Οδησσό και τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για τo Admiral Makarov, την πλέον σύγχρονη φρεγάτα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, αφού ναυπηγήθηκε το 2017 και είναι της «κλάσης Krivak».

Το πλήρωμα της φρεγάτας υπολογίζεται σε 180 άτομα.

Πλήγματα ώστε να αποδυναμωθεί η ρωσική ισχύς ναυτικού αποκλεισμού στη νότια Οuκρανία, χαρακτηρίστηκαν και οι επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας με στόχο δύο ρωσικά πλοία περιπολίας κοντά στο Φιδονήσι.

A few photos from civilians, the photo clearly shows that some kind of ship is on fire. We are waiting for official information. 🇺🇦Real War #Ukraine #UkraineWar #Russia pic.twitter.com/sbWm7qibBO

— Ukraine War SitRep 🇺🇦 (@UKRWarSitRep) May 6, 2022