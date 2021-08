Αφγανιστάν: Εκκένωση αγωνίας υπό τον φόβο επίθεσης του Ισ. Κράτους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Συνεχίζεται η απομάκρυνση των Αφγανών και ξένων πολιτών από το αεροδρόμιο της Καμπούλ υπο τα όμματα, φρουρών Ταλιμπάν που προστατεύουν, κατά την δέσμευση τους, τους αμάχους έξω από το διεθνές αεροδρόμιο. Παρά τις αναφορές για ξυλοδαρμό και βία από τον ίδιο τον ΟΗΕ.

Στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς, πως οι δυτικές δυνάμεις υποχρεούνται να τηρήσουν την προθεσμία για την αποπεράτωση των επιχειρήσεων εκκένωσης, που εκπνέει στα τέλη του μήνα.

«Οι φρουροί μας ρισκάρουν επίσης τη ζωή τους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, είναι και αυτοί αντιμέτωποι με την απειλή (να διαπραχθεί επίθεση) από το Ισλαμικό Κράτος», ανέφερε το στέλεχος αυτό των Ταλιμπάν.

Αν και οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν στους δυτικούς απεσταλμένους ότι θα εγγυηθούν την ασφάλεια στην περίμετρο του αεροδρομίου, οι πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών περί απειλών για τη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας από το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) δεν μπορούν να παρθούν αψήφιστα, τόνισε διπλωμάτης χώρας μέλους του NATO που βρίσκεται στην Καμπούλ. Το σχόλιο του έγινε με αφορμή τις προειδοποιήσεις των αρχών των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Αυστραλίας προς τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή του αεροδρομίου.

«Οι δυτικές δυνάμεις σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να βρεθούν στη θέση να επιτεθούν σε οποιονδήποτε ή να αμυνθούν έναντι οποιουδήποτε στο Αφγανιστάν», τόνισε ο ανώνυμος διπλωμάτης.

Οι τρείς κυβερνήσεις στις ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο περί απειλής, για τη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ, κάλεσαν τους πολίτες τους να απομακρυνθούν αμέσως από εκεί, ενώ το ίδιο έπραξε νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ χωρίς να εξηγήσει γιατί.

Περισσότεροι από 10.000 χιλιάδες άνθρωποι, ξένοι και Αφγανοί, που προσπαθούν απεγνωσμένα να φύγουν από το Αφγανιστάν, έχουν συρρεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κάποιο από τα αεροπλάνα που αναχωρούν από την Καμπούλ.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, η Μαρίζ Πέιν, τόνισε πως υπάρχει «συνεχιζόμενη και πολύ σοβαρή απειλή» να διαπραχθεί «τρομοκρατική επίθεση» στο αεροδρόμιο και κάλεσε τους πολίτες της χώρας και όσους έχουν λάβει αυστραλιανή βίζα να απομακρυνθούν αμέσως.

Το Φόρεϊν Όφις από την πλευρά του σε ανάρτηση στον ιστότοπό του τόνισε «μην πηγαίνετε στο διεθνές αεροδρόμιο» της Καμπούλ, λόγω της «αυξημένης και διαρκούς απειλής τρομοκρατικής επίθεσης». Το βρετανικό ΥΠΕΞ έδωσε επίσης προειδοποίηση απομάκρυνσης απο την περιοχή του αεροδρομίου προτρέποντας τους πολίτες να φύγουν αμέσως απο εκεί και να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία και να περιμένουν οδηγίες, προσθέτοντας μάλιστα πως «αν μπορείτε να φύγετε από το Αφγανιστάν με άλλα μέσα, με ασφάλεια, κάντε το αμέσως».

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ απηύθυνε επείγουσα ειδοποίησή στους πολίτες των ΗΠΑ να μην πηγαίνουν στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της αφγανικής πρωτεύουσας επί του παρόντος και όσους βρίσκονται στην πύλη Άμπι, στην ανατολική και στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου να φύγουν αμέσως, χωρίς να εξηγήσει γιατί. Η προειδοποίηση ακολούθησε πάντως δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και στελεχών της κυβέρνησής του περί απειλής από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η φυγή απο το Αφγανιστάν δεν γίνεται μόνο απο το αεροδρόμιο της Καμπούλ αλλά και απο τα σύνορα της χώρας με το Πακιστάν και απο άλλα σημεία.

Visuals from Spin Boldak border where thousands of people wants to flee #Afghanistan 🇦🇫 to #Pakistan 🇵🇰. The situation here is far worse than the situation at #Kabul Airport.#TalibanDestroyingAfghanistan #Talibans #Afganistan #Afghan #AfghanRefugees #Taliban #KabulHasFallen pic.twitter.com/xkwLboTP1h

— Hindustani Suvam (@Hindustan07) August 26, 2021