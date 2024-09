Βηρυτός: Πύραυλοι με διατρητικές κεφαλές στο «αρχηγείο» της Χεζμπολάχ – «Ζωντανός» ο Νασράλα

Δευτερόλεπτα μετά τις εκρήξεις που περιγράφονται ως χωρίς προηγούμενο από το 2006, τα ισραηλινά δίκτυα μετέδωσαν ότι οι πυραυλικές επιθέσεις, είχαν στόχο τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Το τηλεοπτικό κανάλι al-Manar της Χεζμπολάχ μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 50 τραυματίστηκαν.

Ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, έξι κτίρια χτυπήθηκαν και διατρήθηκαν, καθώς το αρχηγείο της Χεζμπολάχ βρισκόταν κάτω από κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΕΡΤΝews, Κωστή Κωνσταντίνου. ‘Εμφαση πρέπει να δοθεί ότι το πλήγμα έγινε αμέσως μετά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το μήνυμα Νετανιάχου είναι «ως εδώ με τη Χεζμπολάχ» ενώ προειδοποίησε το Ιράν ότι σε περίπτωση επίθεσης θα δεχτεί ανάλογα αντίποινα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου θα επιστρέψει εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ, από τη Νέα Υόρκη.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, είπε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο το κύριο αρχηγείο της Χεζμπολάχ, που βρίσκεται κάτω από κτίρια κατοικιών στη συνοικία Haret Hreik της Dahiyeh.

Η Αλεξία Καλαϊτζή, με το συνεργείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης βρισκόταν στην ανατολική Βηρυτό και μεταδίδει πως οι εκρήξεις ήταν εκκωφαντικές ενώ ο καπνός κάλυψε τη νότια Βηρυτό. Η έκρηξη έτριξε παράθυρα και ταρακούνησε σπίτια σε ακτίνα ως και 30 χιλιόμετρα βόρεια της Βηρυτού.

Από το Τελ Αβίβ ο Γιώργος Σιδέρης επικαλείται πληροφορίες από τον IDF και μεταδίδει ότι στις πυραυλικές επιθέσεις συμμετείχαν αεροσκάφη 5ης γενιάς ενώ όλες οι κεφαλές ήταν διατρητικές με στόχο να χτυπήσουν κάτω από το έδαφος.

Ήδη πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν ότι επλήγησαν έξι κτίρια. Τρία μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια ανέφεραν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ήταν ο στόχος των επιδρομών.

Ισραηλινή πηγή στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι ο Νασράλα είναι ασφαλής. Ωστόσο ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Πολλά ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν νωρίτερα ότι στόχος της σημερινής επίθεσης στη Βηρυτό ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Πηγές προσκείμενες στη Χεζμπολάχ λένε ότι ο ηγέτης της «είναι καλά» μετά το σφοδρό πλήγμα στο αρχηγείο της οργάνωσης.

Πρόκειται για τη σφοδρότερη επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, από την έναρξη της σύγκρουσης το 2006, προειδοποιεί πηγή ασφαλείας στον Λίβανο. Το φερόμενο αρχηγείο της Χεζμπολάχ βρισκόταν «σε κτίρια όπου κατοικούσαν πολίτες» στο προάστιο Νταχίγιε, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

🚨 #DEVELOPING: IDF Strikes Hezbollah HQ in the Dahiyeh suburb of Beirut, flattening multiple buildings. pic.twitter.com/R1vEUvb6S0