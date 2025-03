Σεισμός 7,7 Ρίχτερ: Η Μιανμάρ εκπέμπει σήμα κινδύνου – Δεκάδες εγκλωβισμένοι και στην Ταϊλάνδη

Φόβους για εκατοντάδες θύματα εκφράζουν διεθνή πρακτορεία ενώ Μιανμάρ και Μπανγκόκ κηρύχθηκαν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των 7,7 Ρίχτερ και των ισχυρών μετασεισμών. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό», προειδοποιώντας για «μεγάλες απώλειες και εκτεταμένες ζημιές» ενώ επισήμως οι αρχές αναφέρουν τρεις νεκρούς στην Ταϊλάνδη αλλά και 90 εγκλωβισμένους στα ερείπια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη 30 ορόφων που κατέρρευσε.

«Όταν έφτασα στο σημείο, άκουσα ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες, αλλά ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει καθοριστεί», ανέφερε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής Μπανγκ Σου, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Με επίκεντρο στη Μιανμάρ αλλά με επιφανειακό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ο σεισμός έγινε αισθητός όχι μόνο στην Ταϊλάνδη που βρίσκεται σε απόσταση 1.400 χιλιομέτρων αλλά και στην Κίνα, όπου αναφέρθηκαν τραυματίες.

Οι κάτοικοι έτρεχαν στους δρόμους καθώς τα κτίρια έτρεμαν και τα νερά από πισίνες του τελευταίου ορόφου δημιουργούσαν επικίνδυνους καταρράκτες στην Μπανγκόνγκ.

Οι πληροφορίες από τη Μιανμάρ έρχονται με το σταγονόμετρο καθώς η χώρα έχει στρατιωτική χούντα από το 2021. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου, ενώ για τρεις νεκρούς σε τέμενος που κατέρρευσε μιλούσαν νωρίτερα, νοσοκομειακές πηγές.

Στο Μανταλάι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, οι εικόνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κτίρια που κατέρρευσαν, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του ιστορικού βασιλικού παλατιού και γέφυρας 90 ετών. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν και στο αεροδρόμιο όπου η κρατική εταιρεία αερομεταφορών ανέστειλε πτήσεις.

Mandalay Airport and the oldest bridge of Sagaing have fallen down.

🙏🏻

Hope not many injuries and everyone is safe.

Pray for Myanmar 😞🙏🏻 #earthquake #Myanmar #myanmarearthquake pic.twitter.com/tfGOm3K7AN