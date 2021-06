Σε “ήρεμα νερά” οδηγούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Σε «ήρεμα νερά» οδηγούνται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το καλό κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Το “σπάσιμο του πάγου” στο οποίο αναφέρθηκαν διπλωματικές πηγές έφερε και την συμφωνία των δύο πλευρών να αφήσουν πίσω την ένταση του 2020, παρά τις σημαντικές διμερείς διαφορές.

Στη συνάντηση, διάρκειας 50 λεπτών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι επιθυμούν να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Μετά το πέρας των συνομιλιών, ο πρωθυπουργός ανήρτησε στο twitter φωτογραφία από τη συνάντηση και έγραψε:

«Παρότι οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν, Ελλάδα και Τουρκία είναι γειτονικές χώρες και η συνεργασία σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος είναι επικερδής για όλους. Συνεπώς ο διάλογος είναι πάντα σημαντικός».

Meeting with President Erdogan at today's #NATOSummit. Though differences between our two countries remain, Greece and Turkey are neighbors and cooperation on issues of common interest is to the benefit of all. Dialogue therefore is always important. pic.twitter.com/64MvfPWUgH

