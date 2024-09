Ουκρανία: Καρατομήσεις στην κυβέρνηση – Ρωσική επίδειξη ισχύος στη Λβιβ, ενώ η Μόσχα προειδοποιεί για αλλαγή πυρηνικού δόγματος

Το ρωσικό σφυροκόπημα στην πόλη Λβιβ στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, συμπίπτει με τις μαζικές καρατομήσεις υπουργών από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που ζητά άμεση χρήση δυτικών όπλων μεγάλης εμβέλειας κατά της Ρωσίας. Η Μόσχα απειλεί με αλλαγή του πυρηνικού της δόγματος και προειδοποιεί ότι εξετάζει να αλλάξει τους κανόνες πυρηνικής εμπλοκής.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι μία μητέρα με τις τρεις κόρες της, ένα μωρό, μία 9 χρονη και μια 14χρονη, ενώ τραυματισμένος ανασύρθηκε απο τα συντρίμμια ο πατέρας.

After today’s Russian attack on Lviv, only the man in this photo survived.



His wife and three daughters were killed by Russia tonight in their own home. pic.twitter.com/bPUs19cR4C