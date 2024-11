«Ώρα αποφάσεων» για Ισραήλ και Λίβανο: Κρίσιμη συνεδρίαση στο Τελ Αβίβ για κατάπαυση του πυρός, ενώ η Βηρυτός «σείεται»

Η οριστική απάντηση του Ισραήλ αναμένεται από το υπουργικό συμβούλιο Ασφάλειας,για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τη Χεζμπολάχ. «Είμαστε κοντά» διαμηνύουν αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Ελπίζουμε μέχρι απόψε να έχει επιτευχθεί εκεχειρία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου. Ωστόσο, η Βηρυτός «σείεται» με ένα ακόμη πολυόροφο κτίριο κατοικιών να ισοπεδώνεται στη νότια συνοικία Ναουάρι.

New strike by #Israel against #Hezbollah in Beirut just now. Looks like a targeted killing. pic.twitter.com/mq6Ydc2hQN