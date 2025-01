Μήνυμα πλανητικής κυριαρχίας: Κάθε υπογραφή Τραμπ και μία ακύρωση της πολιτικής Μπάιντεν – Εκκλήσεις για ρεαλισμό και σύνεση

Οι ΗΠΑ αποχωρούν τόσο από τη συμφωνία 200 κρατών για το Κλίμα όσο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ από τον Παναμά ως τον Καναδά και την Κίνα πληθαίνουν οι αντιδράσεις στις σαρωτικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν ανήμερα της ορκωμοσίας του 47ου αμερικανού προέδρου. Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν περισσότερο για την επιστροφή του Τραμπ, συγκριτικά με χώρες από τη Βραζιλία μέχρι την Κίνα και την Ινδία μέχρι την Τουρκία, σύμφωνα με έρευνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR).

«θα κηρύξω εθνική ενεργειακή έκτακτη ανάγκη. Θα κάνουμε εξορύξεις, ορυκτών καυσίμων», διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με την αποχώρηση –για δεύτερη φορά- των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε ως «την καλύτερη ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα» τη συμφωνία για το Κλίμα και υποσχέθηκε ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει στην πορεία, με ρεαλισμό και σεβασμό στις αρχές της». «Έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή σκληρού γεωστρατηγικού ανταγωνισμού και το σπάσιμο των δεσμών στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», ανέφερε καθώς οι εξαγγελίες Τραμπ περί δασμών εγείρουν ανησυχίες περί προστατευτισμού.

Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού επισήμανε πως, εάν οι Ευρωπαίοι «δεν κάνουν τίποτα» για τον προστατευτισμό και την «κυριαρχική» δράση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, «θα κυριαρχηθούμε, θα συντριβούμε και θα περιθωριοποιηθούμε».

Με ισχυρές δόσεις προβληματισμού, η εφημερίδα Liberation υπογραμμίζει ότι η χθεσινή ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ ήταν «εξαιρετικά βίαιη» και ότι «ο εφιάλτης επανέρχεται», ενώ η εφημερίδα Le Monde κάνει λόγο στην ιστοσελίδα της για «σοκ» από την μαζική υπογραφή προεδρικών διαταγμάτων. Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νόελ Μπαρό, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, επεσήμανε ότι «η φιλία μεταξύ της Γαλλίας και των ΗΠΑ είναι δύο αιώνων», αλλά χαρακτήρισε σύμπτωμα της «επιστροφής του δικαίου του ισχυρότερου» την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κινέζος αντιπρόεδρος Ντινγκ Ξουεχσιανγκ από το Νταβός προειδοποιεί ότι καμία χώρα δεν πρόκειται να βγεί κερδισμένη από εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγγειλε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν πάνω από 25% για τον Καναδά και το Μεξικό με τον Τζάστιν Τριντό να υπενθυμίζει ότι οι δύο χώρες έχουν ευκαιρία να συνεργαστούν ξανά.

Congratulations, President Trump. ⁰

Canada and the U.S. have the world’s most successful economic partnership. We have the chance to work together again — to create more jobs and prosperity for both our nations.