Η ανακοίνωση του Βατικανού για τα αίτια θανάτου του Πάπα – Το Κονκλάβιο και το τελετουργικό διαδοχής

Σε εγκεφαλικό επεισόδιο οφείλεται η εκδημία του 88χρονου Πάπα Φραγκίσκου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού που έγινε στην κατάμεστη πλατεία του Αγίου Πέτρου,. Η προσευχή του “ροζάριο”, υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του πάπα Φραγκίσκου, τελέστηκε χοροστατούντος του καρδινάλιου Μάουρο Γκαμπέτι, ο οποίος απευθυνόμενος στους πιστούς τονισε: «Ας μην ξεχνάμε ότι ο πάπας μας έλεγε πάντα πως ο θάνατος δεν είναι μια πόρτα που κλείνει, αλλά η είσοδος στην Ιερουσαλήμ των ουρανών».

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου αναμένεται να τελεστεί εντός του σαββατοκύριακου. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Συνέλευση των Καρδιναλίων που θα καθορίσει τους χρόνους και τις λεπτομέρειες της κενής έδρας του Πάπα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιταλικού Τύπου, η σορός του Πάπα Φραγκίσκου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από την Τετάρτη, ενώ «αντηχεί» η επιθυμία του επί 12 χρόνια ηγέτη των Ρωμαιοκαθολικών να ταφεί σε απλό φέρετρο στη Σάντα Μαρία Ματζόρε, μία εκκλησία της Ρώμης, αντί για τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Στην πλατεία του Βατικανού, η ίδια μεγάλη οθόνη που μετέδωσε την ευλογία του Πάσχα από τον Πάπα προς του πιστούς, λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η εκδημία του, εμφανίζει τώρα μια φωτογραφία του 88χρονου να χαμογελά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού πρακτορείου ANSA, μία από τις πιθανές αιτίες θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου ήταν εγκεφαλική αιμορραγία. Ο θάνατος επήλθε ξαφνικά σήμερα το πρωί στις 7.35 π.μ. και, δεν σχετίζεται άμεσα με αναπνευστικές παθήσεις. Το πρακτορείο Reuters παρουσιάζει μερικά ονόματα που συζητούνται ως πιθανοί διάδοχοι του Πάπα Φραγκίσκου, μεταξύ αυτών ο 66 χρονος Γάλλος, Jean-Marc Aveline που γεννήθηκε στην Αλγερία, ο Ούγγρος Peter Erdo, Ούγγρος, 72 ετών, ο 68χρονος Μαλτέζος, Mario Grech, ο 79χρονος Ισπανός Juan Jose Omella, ο Ιταλός διπλωμάτης του Βατικανού, Pietro Parolin, 70 ετών, αλλά και καρδινάλιοι από τις Φιλιππίνες, την Γκάνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ακριβής ημερομηνία της κηδείας του ε ποντίφικα θα αποφασιστεί από την ολομέλεια των καρδιναλίων. Το ανώτατο όριο για την τέλεσή της, πάντως, το οποίο τίθεται από το τελετουργικό, είναι εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του Αγίου Πατέρα των Καθολικών.

Όσο για το Κονκλάβιο των καρδιναλίων, αρμόδιο για την εκλογή του νέου ποντίφικα, συνήθως συνέρχεται εντός τριών εβδομάδων από την ημέρα του θανάτου του Πάπα και έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε αυτό, οι καρδινάλιοι ηλικίας μέχρι ογδόντα ετών. Στην φάση αυτή είναι 136 και σε ποσοστό 70% είχαν επιλεγεί από τον Φραγκίσκο. Όλες οι σχετικές ψηφοφορίες είναι μυστικές και για την εκλογή του νέου αρχηγού της Καθολικής Εκκλησίας απαιτούνται τα δυο τρίτα των ψήφων.

Η διαδικασία διαδοχής θα πάρει χρόνο μέχρι να βγει λευκός καπνός.

Κατά παράδοση το Κονκλάβιο, δηλαδή η συνέλευση των καρδιναλίων συγκαλείται 15 έως 20 ημέρες μετά το θάνατο του Ποντίφικα, διάστημα που περιλαμβάνει μια περίοδο δεκαπενθήμερου πένθους κι επιτρέπει σε καρδιναλίους από όλο τον κόσμο να φτάσουν στη Ρώμη.

Το κονκλάβιο συνεδριάζει στην Καπέλα Σιστίνα. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι καρδινάλιοι κάτω των 80 ετών. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή του νέου Πάπα απαιτείται πλειοψηφία 2/3+ 1 ψήφος. Την πρώτη ημέρα πραγματοποιείται μία ψηφοφορία κι εν συνεχεία δύο ψηφοφορίες ημερησίως μέχρι να αναδειχθεί ο νέος θρησκευτικός ηγέτης. Εάν δεν έχει εκλεγεί Πάπας έπειτα από 13 ημέρες, τότε πραγματοποιείται νέα ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που προηγούνται σε ψήφους. Η πλειοψηφία των δύο τρίτων παραμένει ως προϋπόθεση.



Οι πιστοί και ο κόσμος παρακολουθούν την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα περιμένοντας το λευκό καπνό που σηματοδοτεί την εκλογή νέου Ποντίφικα. Ο αρχαιότερος εκ των καρδιναλίων βγαίνει στο κεντρικό μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου για να ανακοινώσει στο πλήθος το περίφημο «HABEMUS PAPAM”, (έχουμε Πάπα), όπως περιγράφει και το γράφημα που ακολουθεί, από το πρακτορείο AFP.

Ισως η Εκκλησία να δώσει το καλό παράδειγμα και να εκλέξει έναν παπά, ο οποίος θα ακολουθήσει τα ίχνη του παρελθόντος και θα χαράξει και νέες γραμμές, είπε στο ΕΡΤΝews o πρώην κοσμήτορας ΘεολογίΑς του ΕΚΠΑ, Mάριος Μπέγζος.



«Έφυγε ένας εξαιρετικός άνθρωπος με τη διπλή σημασία του όρου. ‘Ηταν μία εξαίρεση στο περιβάλλον, το παπικό, το Βατικανό και το αυστηρό ρωμαιοκαθολικό, όπως το ξέρουμε δια μέσου των αιώνων. Και ήταν και εξαίρετος ως άνθρωπος, ακόμα και στις ιδιωτικές του προσωπικές τους στιγμές. Ήταν μια λαμπρή παρένθεση. Θέλω να ελπίζω και να ευχηθώ ότι αυτή η παρένθεση δε θα είναι εξαίρεση και ανάμνηση, αλλά κανόνας ο οποίος θα ακολουθηθεί στο μέλλον. Αν και η ιστορία έχει δείξει ότι ο εκάστοτε Πάπας που εκλέγεται με ένα ορισμένο διαδικαστικό τρόπο, πολύ γνωστό και αρκετά συζητήσιμο, αντανακλά το πνεύμα της εποχής. Θυμηθείτε ότι ο απερχόμενος απελθών όταν κοιμηθείς Πάπας ήταν ο Πάπας των μεταναστών και ο ίδιος ένας μετανάστης από την Ιταλία στην Αργεντινή, δίπλα στους ανθρώπους. Ο προκάτοχός του ήταν ένας Γερμανός Πάπας, με ότι σημαίνει η λέξη Γερμανός. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε έναν Πάπα Τραμπ», είπε ο Μπάριος Μπέγζος, συμπληρώνοντας ως προς τη διαδικασία διαδοχής:

«Η ταινία Κονκλάβιο, η οποία αν μη τι άλλο υπήρξε προφητική όχι μόνο στην αποκάλυψη γνωστών παρασκηνίων, αλλά στο τέλος της ταινίας, που λέει ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που η Εκκλησία αναπάντεχα καλείται να αντιμετωπίσει. Και ένας Πάπας είναι το ιδεώδες σύμβολο μιας τέτοιας εποχής. Θυμηθείτε ότι ότι στη δεκαετία του 30 και του 40 είχαμε τον Πάπα Πίο, ο οποίος αν όχι ευλόγησε και συνεργάστηκε με τους με τους ολοκληρωτισμούς, τους ανέχθηκε και τους καταξίωσε. Θέλω λοιπόν να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο».



Οι 88 πένθιμοι χτύποι της καμπάνας στη Νοτρ Νταμ στο Παρίσι , όσα και τα χρόνια ζωής του Φργκίσκου- αναδεικνύουν την παγκόσμια απήχηση του ενός από τους πιο αγαπητούς θρησκευτικούς ηγέτες. Η Ισπανία κήρυξε τριήμερο πένθος ενώ η πατρίδα του, Αργεντινή αλλά και η Βραζιλία θα τηρήσουν επταήμερο εθνικό πένθος στη μνήμη του. Aργεντινός, Ιησουίτης, απλός, χαρισματικός, δραστήριος.

Aνταπόκριση: Κρίστιαν Μαυρής

Γεννημένος από Ιταλούς γονείς που μετανάστευσαν στο Μπουένος Άιρες, ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο υπήρξε ο πρώτος Πάπας προερχόμενος από τη Λατινική Αμερική.

Πριν πάρει το δρόμο της ιεροσύνης, ο Μπεργκόλιο σπούδασε χημεία, είχε μια συναισθηματική σχέση όταν ήταν έφηβος, και διατήρησε διαχρονικά μια μεγάλη αγάπη για την Ιταλική μουσική και κινηματογράφο. Στα 21 του χρόνια του αφαιρέθηκε μέρος του δεξιού του πνεύμονα, γεγονός που κατά καιρούς του προκάλεσε δυσφορία και προβλήματα στο αναπνευστικό. Έζησε ταπεινά, και ταξίδεψε ακόμη και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.



Στις 3 Μαρτίου 2013, ο Μπεργκόλιο εξελέγη Πάπας στην πέμπτη ψηφοφορία από 115 εκλέκτορες, ένα μήνα μετά την ηχηρή παραίτηση του Βενέδικτου ΙΣΤ`, με τον οποίο διατήρησε πάντα στενές σχέσεις.



VIDEO: 🇻🇦 Pope Francis dies aged 88 The Argentine pontiff, who died on Monday, will go down in history as a radical pope, a champion of underdogs who forged a more compassionate Catholic Church while stopping short of overhauling centuries-old dogma #AFPVertical pic.twitter.com/86NLQeYHcR

Η 12ετή θητεία του ως προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε από μια κλίση προς τη δημιουργία ανοικτών και αδελφικών κοινοτήτων, τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός συνειδητοποιημένου λαϊκισμού, και την φροντίδα για τους φτωχούς, τους φυλακισμένους και τους άρρωστους. Ενδεικτικό το όνομα που ο ίδιος επέλεξε για το ποντιφικάτο, Πάπας Φραγκίσκος, προς τιμή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, πολιούχος της Ιταλίας και γνωστός για την αφοσίωσή του προς τους φτωχότερους.

Η αρχή της θητείας του Μπεργκόλιο δεν ήταν εύκολη, εφόσον για μεγάλο χρονικό διάστημα συζητήθηκε ο ενδεχόμενος του ρόλος στο Βρώμικο Πόλεμο της Αργεντινής του 1974, και τη σχέση του με τον δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα.

Πάντα έτοιμος να συναντήσει πιστούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, ο Πάπας Φραγκίσκος δεν χαρίστηκε ποτέ στον εαυτό του, συχνά αγνοώντας τις εντολές των γιατρών του για θεραπεία και ξεκούραση. Μέσα στα 12 χρόνια θητείας του, ο Μπεργκόλιο έκανε 47 αποστολικά ταξίδια σε 66 διαφορετικές χώρες πάντα με μια προσεκτική ματιά προς την οικογένεια και τους αδύναμους. Ενδεικτικά ήταν τα δύο ταξίδια που πραγματοποίησε στην Ελλάδα για να δει από κοντά τα κέντρα μετανάστευσης της Λέσβου το 2016 και το 2021.

Ο Πάπας Φραγκίσκος τάχθηκε διαχρονικά κατά των αμβλώσεων και της παρένθετης μητρότητας, και προέβη σε άνοιγμα προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, όμως όχι εντός του ιερού σεμιναρίου. Δραστηριοποιήθηκε ώστε να υπάρξει άνοιγμα για μεγαλύτερη γυναικεία παρουσία στις διοικητικές θέσεις του Βατικανού, και ανακήρυξε δύο Ιωβηλαία – του Ελέους, το 2015, και της Ελπίδας, το 2025.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πάπας Φραγκίσκος αναζήτησε μια ευαγγελική διάσταση με μια ισχυρή οικουμενική κλίση, αλλά και την ενίσχυση του διαθρησκευτικού διαλόγου. Το 2020, ο Πάπας Φραγκίσκος αντιμετώπισε την πανδημία κορονοϊού, με την πλέον γνωστή απόκοσμη εικόνα μια άδειας πλατείας του Αγίου Πέτρου.

One of the images of Pope Francis that will always be remembered is this one:



Crossing St. Peter’s Square alone, empty due to the pandemic, in the rain and silence. No words were needed to capture the moment. pic.twitter.com/1McjEH0e32