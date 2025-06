Φόβοι για βόμβες διασποράς από το Ιράν και για ισραηλινά πλήγματα στο Μπουσέχρ

Την ώρα που συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών συνομιλούν με τον Ιρανό ομόλογό τος στη Γενεύη, ένα από τα χειρότερα σενάρια, υπενθυμίζει ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνοντας πλήγματα στονοτιοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός του Περσικού Κόλπου, ο Μπουσέχρ. Η Ρωσία ήδη προειδοποίησε για «εν δυνάμει νέο Τσέρνομπιλ» και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν ανιχνεύει διαρροή ωστόσο, τονίζει ότι «η ομίχλη του πολέμου δεν πρέπει να καλύπτει πυρηνικές εγκαταστάσεις».

Iranian residents report Israeli strikes near the airport in the city of Bushehr, southern Iran.



The area is home to critical infrastructure, including the Bushehr nuclear facility just a few miles to the south. pic.twitter.com/drfGdAuohP — OSINT Aggregator (@AggregateOsint) June 20, 2025

Κατά τη σημερινή όγδοη ημέρα πολέμου πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα νέο πλήγμα, κοντά στο κτήριο της Μicrosoft που ερμηνεύτηκε από αναλυτές ως «μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ να μην εμπλακεί στον πόλεμο».

🚨A missile has just struck the Microsoft center in Be’er Sheva, which provides critical services to the Israeli military in fields such as espionage and artificial intelligence. pic.twitter.com/Hb1gLHuPXZ — From Iran🇮🇷 (@A_M_R_M1) June 20, 2025

Στις 15:30 ήχησαν ξανά οι σειρήνες από το Τελ Αβίβ και την έρημο Νεγκέβ ως τη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ, και όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤΝews Κώστας Νούσης ένας εκ των 25 τουλάχιστον πυραύλων έπληξε κτίριο . «Ο ένας εξ αυτών χτύπησε περίπου 200 μέτρα από το καταφύγιο το οποίο προλάβαμε να μπούμε», πρόσθεσε. Από την επίθεση στη Χάιφα, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 22 άτομα, δύο πολύ σοβαρά.

Φόβοι για βόμβες διασποράς στη Μπερσέβα

Ο απεσταλμένος του ΕΡΤΝews, Γιώργος Σιδέρης, από τη Μπερσέβα, δείχνει τον κρατήρα αλλά και τις ζημιές που προκάλεσε το ωστικό κύμα των ιρανικών πυραύλων. «Υπολείμματα έπεσαν ξανά από τους ιρανικούς πυραύλους και δεν αποκλείεται το Ιράν να χρησιμοποίησε και βόμβες διασποράς, αναφέρει.

Με τις σειρήνες να ηχούν αδιάκοπα στην Μπερσέβα, ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή στον στρατό για περισσότερα πλήγματα σε ιρανικές συστοιχίες με βαλλιστικούς πυραύλους.

🚨 Why did Iran target Beersheba?



The missile strike on a high-rise & tech hub wasn’t random. Here's why it matters:

🔹 Home to IDF Southern Command

🔹 Site of Israel’s cyber & defense tech park

🔹 Nearby Microsoft offices

🔹 Sends a message: Nowhere is off-limits#Israel #Iran… pic.twitter.com/d83flzVAKd — WarMonitor🚨 (@GallopingMo) June 20, 2025

Ο IDF ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ακόμη πυρηνικού επιστήμονα του Ιράν και εντείνει τις επιθέσεις στο Ισφαχάν.

«Ημέρα Οργής» στο Ιράν

Το Ιράν μιλά για πλήγμα σε νοσοκομείο της πόλης, αλλά και σε κατοικίες, ενώ εικόνες δημοσιεύονται και από εκρήξεις στην πόλη Ραστ κοντά στην Κασπία Θάλασσα. Οι τοπικές αρχές μιλούν για καταστροφές σε εργαστήρια κατασκευής φιάλων οξυγόνου.

Μετά τη λήξη της προσευχής της Παρασκευής, χιλιάδες Ιρανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων της χώρας καίγοντας σημαίες του Ισραήλ και υψώνοντας φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ αλλά και διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης που έχουν σκοτωθεί.

Οι πληροφορίες των διεθνών πρακτορείων επιμένουν ότι συνεχίζεται η μαζική φυγή των πολιτών κυρίως προς το βορρά. Όσοι βγήκαν στο δρόμο δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να φύγουν από την Τεχεράνη.

Συμβούλιο Ασφαλείας: Κίνα και Ρωσία καλούν σε τερματισμό εχθροπραξιών

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες, προειδοποίησε πως ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν θα μπορούσε να ανάψει μια φωτιά, που δεν θα μπορούσε κανείς να ελέγξει. «Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό να συμβεί», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Έχουμε δει διπλωματικές συνομιλίες τις τελευταίες δεκαετίες και εξετάζουμε τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί λίγο νωρίτερα χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων στη χώρα του σοβαρά εγκλήματα πολέμου, κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, πριν συναντηθεί με τους ομολόγους του Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, Ντέβιντ Λάμι, και Γιόχαν Βάντεφουλ και με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Να υπάρξει γνήσια προσπάθεια για διάλυση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν και όχι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών», κάλεσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη, Ντάνι Ντάνον.

Αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διπλωματικής λύσης ο Τραμπ

Σενάρια και εναλλακτικές επιλογές βρίσκονται ήδη στο γραφείο το Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνει η ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη, ωστόσο ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διπλωματικής λύσης πριν δώσει το πράσινο φως για στρατιωτικά πλήγματα.

Επιχειρησιακά, όλα είναι έτοιμα: τα στρατιωτικά σενάρια και οι εναλλακτικές επιλογές που έχει εκπονήσει το Πεντάγωνο βρίσκονται ήδη στο γραφείο του και μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα, όταν το αποφασίσει.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε ωστόσο νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν, που περιλαμβάνουν δύο εταιρείες που έχουν την έδρα τους στο Χονγκ Κονγκ και κυρώσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Οι κυρώσεις στοχοθετούν τουλάχιστον 20 εταιρείες, πέντε φυσικά πρόσωπα και τρία πλοία.

