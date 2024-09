Επίθεση στη Βηρυτό: Οι Ισραηλινοί θεωρούν νεκρό τον Νασράλα – Πάνω από 350 τα θύματα

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι η εκτίμηση στη χώρα είναι ότι ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στο αποψινό χτύπημα των ισραηλινών δυνάμεων στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό. Ένας δεύτερος μεγάλος ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός, το Channel 13, είναι ελαφρώς πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας: «Προληπτική αισιοδοξία στο Ισραήλ: Το χτύπημα κατά του Νασράλα πέτυχε».

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στους Times of Israel ότι το σημερινό χτύπημα στη Βηρυτό είχε στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ. «Είναι πολύ δύσκολο να τον φανταστείς να βγαίνει ζωντανός από μια τέτοια επίθεση», λέει ο αξιωματούχος.

Ο Άμος Γιαντλίν, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραηλινού Στρατού, λέει ότι η επίθεση στη Βηρυτό δεν θα είχε εγκριθεί αν δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα βρισκόταν στη στοχευμένη περιοχή. Δήλωσε επίσης στις ειδήσεις του Channel 12 ότι οι πηγές του, τις οποίες δεν κατονομάζει, είναι ανένδοτες ότι ο Νασράλα «δεν είναι πλέον μαζί μας».

Από το Τελ Αβίβ ο απεσταλμένος του ΕΡΤNews Κωστής Κωνσταντίνου ενημερώνει ότι «η ίδια πηγή που έδωσε την πληροφορία ότι ο Νασράλα ήταν στο κτίριο πριν αυτό επιβεβαιωθεί επιμένει ότι τα περί διαφυγής του ηγέτη της Χεζμπολάχ δεν επιβεβαιώνονται». Παρόμοιο σενάριο υπήρξε με και με την περίπτωση του Μοχάμεντ Ντέιφ καθώς η Χαμάς επί ημέρες διέψευδε τον θάνατό του ακριβώς λόγω της φοβερής ισχύος των διατρητικών βομβών από τις οποίες δεν είχε απομείνει τίποτα.

Η ισραηλινή εφημερίδα Ηaaretz αναφέρει ότι ήδη οι νεκροί είναι 350, το Ιράν καταγγέλλει «έγκλημα πολέμου» και η αμερικανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν μιλούσε με τον Ισραηλινό ομόλογό του ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση, για την οποία το Πεντάγωνο δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του απεσταλμένου του ΕΡΤΝews, Γιώργου Σιδέρη, τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη φορτωμένα με διατρητικές βόμβες χιλιάδων λιβρών διαπέρασαν το καταφύγιο στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί ανώτατα στελέχη της Σιιτικής οργάνωσης.

Για επικίνδυνη κλιμάκωση που θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, προειδοποιεί η πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό, που δέχτηκε το χειρότερο ισραηλινό πλήγμα ίσως και από την έναρξη της σύρραξης το 2006.

Η Χαμάς καταδικάζει το ισραηλινό χτύπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού. «Καταδικάζουμε έντονα τη βάναυση και συνεχιζόμενη σιωνιστική επιθετικότητα και κλιμάκωση εναντίον του αδελφού λιβανικού λαού μέσω άγριων αεροπορικών επιδρομών», συμπεριλαμβανομένης της σημερινής επίθεσης που είχε στόχο «κατοικίες», τη Χαμάς, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ στη Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν στο σπίτι του, αναφέρουν οι New York Times , επικαλούμενοι δύο Ιρανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τη συνάντηση. Οι αξιωματούχοι λένε ότι η συνάντηση συγκλήθηκε μετά το ισραηλινό χτύπημα σε κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό με στόχο τον ηγέτη της λιβανέζικης ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, Χασάν Νασράλα.

Το Ισραήλ ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης και η κατάσταση γίνεται σοβαρή, τόνισε ο Σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι. «Οι δολοφονίες δεν θα λύσουν το πρόβλημα του Ισραήλ. Με τη δολοφονία των ηγετών της αντίστασης θα πάρουν άλλοι τη θέση τους», είπε ο Λαριτζάνι στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου αναχώρησε εσπευσμένα από τη Νέα Υόρκη καθώς όλα δείχνουν πως αναμένονται κρίσιμες εξελίξεις. Η ισραηλινή κυβέρνηση και ο στρατός έδωσαν μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη στιγμή της εντολής του Νετανιάχου για το χτύπημα ενώ με διαφορά λεπτών είχε εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με βασικό μήνυμα «ως εδώ με τη Χεζμπολάχ» ενώ προειδοποίησε το Ιράν ότι σε περίπτωση επίθεσης θα δεχτεί ανάλογα αντίποινα.

🚨 Breaking: Hashem Safieddine, the successor of Hassan Nasrallah, was eliminated pic.twitter.com/xaVIXsuzfZ