Κλιμάκωση στο βόρειο ισραηλινό μέτωπο: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν το Ιράν – Απειλή Νετανιάχου για «ασύλληπτα αντίποινα» κατά της Χεζμπολάχ

Τρίτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό της χερσαίας στρατιωτικής εισβολής στη λωρίδα της Γάζας. Τα πλήγματα πυκνώνουν και οι αεροπορικές επιθέσεις εντείνονται εναντίον στόχων στη λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη ,στο νότιο Λίβανο αλλά και στη Συρία. Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτών προειδοποιούν για απειλή ανάφλεξης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, όπου εκκενώνονται ακόμα 14 κοινότητες. Με φυλλάδια, SMS και ηχητικά μηνύματα το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους της Γάζας να πάνε νότια, αλλιώς θα θεωρηθούν συνεργάτες της Χαμάς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «την κατάλληλη δράση» ως απάντηση σε οποιαδήποτε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν. «Μην το κάνετε» είναι η συμβουλή μας σε όποια ομάδα ή οποιαδήποτε χώρα θέλει να διευρύνει αυτή τη σύγκρουση και να εκμεταλλευτεί αυτή την πολύ ατυχή κατάσταση που βλέπουμε», πρόσθεσε.

Εξαιτίας των ενεργειών του Ιράν και των οργανώσεων τις οποίες υποστηρίζει, στην ευρύτερη περιοχή, η Ουάσιγκτον διαβλέπει δυναμική κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο επιεκφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ‘Αντονι Μπλίνκεν.

Επιπλέον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε τον θάνατο ισραηλινο -αμερικανού εφέδρου στο νότιο Λίβανο, από πυρά της Χεζμπολάχ.

ABC News: U.S. State Dept.: American citizen killed in action in Israel:.https://t.co/ZhwtZr1Eic