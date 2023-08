Το ολιστικό σχέδιο που λύνει το πρόβλημα υδροδότησης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Ο υπερτουρισμός, δεν είναι κάτι καινούργιο για την Χαλκιδική, που συγκεντρώνει πλήθη τουριστών από την Ελλάδα και τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Κάθε δεκαετία προσθέτει χιλιάδες επισκέπτες σε μια περιοχή κορεσμένη οικιστικά. Εφ’ όσον θέλουν οι τοπικοί άρχοντες να διατηρήσουν το τοπίο για το οποίο είναι πόλος έλξεως.

Όταν αυξάνεται ο πληθυσμός σε μια περιοχή, έστω και περιστασιακά, λόγω θέρους, αυξάνονται και οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών, ακόμη και των βασικών, που θεωρούνται αυτονόητες.

Η Αναστασία Χαλκιά, δήμαρχος Κασσάνδρας, τονίζει ότι τον Αύγουστο ο πληθυσμός στο λεγόμενο πρώτο πόδι της χερσονήσου, ξεπερνά ακόμη και τις 700.000, όταν τον χειμώνα οι μόνιμοι κάτοικοι ανέρχονται γύρω στις 17.000. Αυτό τεκμηριώνεται από την κατανάλωση νερού και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Το καλοκαίρι η Κασσάνδρα καθίσταται η πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας, εξαιρουμένων των πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα προβλήματα διακοπών και βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης έχουν καταγραφεί μεταξύ Πευκοχωρίου και Παλιουρίου, όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση. Οι ελλείψεις στην υδροδότηση γίνονται άμεσα εμφανείς, και αυτό πλήττει τον τουρισμό, στην κάλυψη αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιών, αρδεύσεων κλπ. Προς αντιμετώπιση του θέματος ο Δήμος εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή”, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η διαχείριση των υδάτων της Κασσάνδρας, αναμένεται να επιλυθεί μέσω του προγράμματος, στο οποίο έχουν ενταχθεί περιοχές από ολόκληρη την χώρα, που αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα με την υδροδότηση, ο Υγρότοπος της Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, ο Κορινθιακός και Σαρωνικός Κόλπος και το Ρέθυμνο.

Ήδη ο Δήμος έχει λάβει χρηματοδότηση άνω των 21 εκατ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν την παροχή πόσιμου ύδατος, την βιώσιμη διαχείριση των αστικών λυμάτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών πόσιμου ύδατος και λυμάτων, την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σημαντική αναμένεται η βοήθεια από το Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS), που βοηθά δωρεάν πόλεις, περιφέρειες και τοπικές αρχές να προσφέρουν έργα υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund), ένα νέο μέσο της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027, λειτουργεί ως πυλώνας του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050.

