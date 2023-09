“Thessfashion” στην 87η ΔΕΘ: Επιδείξεις μόδας από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Σχεδιαστές μόδας και πετυχημένες επιχειρήσεις ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ ενώνουν τις δυνάμεις τους δίνοντας το δυναμικό παρών στην ειδική, κλαδική συμμετοχή που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) κατά τη διάρκεια της 87η ΔΕΘ (9 – 17 Σεπτεμβρίου 2023). Για πρώτη φορά, το ΒΕΘ διοργανώνει μία ειδική θεματική ενότητα για την ένδυση, την υπόδηση και τα αξεσουάρ, στο Περίπτερο 16, το Thessfashion, στο οποίο θα συμμετέχουν ηχηρά ονόματα της μόδας.

Στόχος του ΒΕΘ είναι η προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των εν λόγω κλάδων μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, στις οποίες θα συμμετέχουν επιχειρήσεις – μέλη, στην πλειονότητα τους, του ΒΕΘ, αλλά και επιχειρήσεις – μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Επιμελητηρίου Κοζάνης και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Συμμετοχή από 40 επιχειρήσεις

Το Thessfashion θα καταλαμβάνει μια έκταση 1.600 τ.μ., στο Περίπτερο 16 της ΔΕΘ, ενώ οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν είναι περίπου 40.

Στο πλαίσιο του Thessfashion, θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις μόδας, ανοιχτές για το κοινό, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου (γυναικείο, αντρικό ένδυμα, υπόδημα και αξεσουάρ) και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου (παιδικό ένδυμα).

Στη διοργάνωση συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του χώρου όπως οι: Tassos Mitropoulos, Χρύσα και Έλενα Δραγώνα, Άννα Σαμούκα, Mischalis Atelier, ACCESS FASHION, Bill Cost, MRT MARTINI Energy, Stefan , Williams Denim, For Your Fashion, Alter Ego, Paul Christophe, Energiers, Serafino- Mamma Natura, TONY COOPER, Walkme, Pick a Blue, Chrisper, Romba’s, Δερμάτινα M&G, Μonzouzou, ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ, Oratia, By Lazaros Savvidis, Κομπολόι Άρτ. Μεταξύ των συμμετοχών και η επιχείρηση της Εύης Δημητριάδου από το Κιλκίς με την επωνυμία ΕVA MARKOR.

Η συμμετοχή του ΒΕΘ στο Περίπτερο 2

Το ΒΕΘ πέραν της ειδικής συμμετοχής που διοργανώνει στο Περίπτερο 16 συμμετέχει και στο Περίπτερο 2 ενώνοντας τις δυνάμεις του για μια ακόμη χρονιά με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Η βιοτεχνία με τη συμμετοχή των τριών αμιγώς βιοτεχνικών επιμελητηρίων της χώρας δίνει ένα ισχυρό στίγμα για την ανασυγκρότηση της βιοτεχνικής παραγωγής, η οποία συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια.

