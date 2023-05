Στη 19η ΔΕΒΘ ο πρέσβης των ΗΠΑ Γιώργος Τσούνης

«Είναι τιμή μας που η Αμερικανική Λογοτεχνία τιμάται φέτος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης», τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ Γιώργος Τσούνης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το αμερικανικό περίπτερο, όπου τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Νίκος Α. Κούκης, ο αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham) Βασίλης Καφάτος και ο γενικός διευθυντής του Ηλίας Σπυρτούνιας.

«Τα βιβλία επιτρέπουν στο μυαλό να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται καν ν’ αφήσεις τον καναπέ σου. Σου ανοίγουν τους ορίζοντες. Είναι φώτιση. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για τους Έλληνες, υπήρξε ο θεμέλιος λίθος για μια καλύτερη ζωή. Τα υλικά της εκπαίδευσης είναι τα βιβλία και το διάβασμα. Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στη φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου», υπογράμμισε ο κ. Τσούνης.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε στο περίπτερο της τιμώμενης Αμερικανικής Λογοτεχνίας, όπου φιλοξενούνται 600 τίτλοι βιβλίων, με τον πρόεδρο του ΕΙΠ κ. Κούκη να τού χαρίζει το βιβλίο του Tony Spawforth «What the Greeks did for us», το οποίο και χαρακτήρισε ως το αγαπημένο του καθώς καταδεικνύει την πλούσια προσφορά των Ελλήνων στον κόσμο. «Η Ελλάδα έχει δώσει πάρα πολλά: μαθηματικά, φιλοσοφία, θέατρο. Είναι μεγάλη τιμή μου να είμαι Έλληνας. Ο πατέρας μου μού είπε: “χρωστάς τη ζωή σου στη μητέρα σου αλλά την πνευματική σου ζωή στους εκπαιδευτικούς και τα βιβλία”».

Ο κ. Τσούνης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Κούκη για την εξαιρετική τιμή που επεφύλαξε φέτος το ΕΙΠ στην Αμερικανική Λογοτεχνία και χαρακτήρισε «πρώτης τάξης» το αμερικανικό περίπτερο, την ευθύνη για το στήσιμο του οποίου είχε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Η δουλειά που έχει γίνει «είναι ενδεικτική όλων όσων κάνει το Επιμελητήριο», σημείωσε και συνεχάρη όλους όσοι δούλεψαν γι’ αυτό ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα να έρθουν ακόμα πιο κοντά. «Δεν μπορώ να σκεφτώ μια πιο αποτελεσματική οργάνωση. Η δουλειά που κάνει το Επιμελητήριο είναι πολύ σημαντική και γίνεται εξαιρετικά καλά», είπε επισημαίνοντας πως όλο αυτό αντανακλάται και στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, που σήμερα είναι καλύτερες από ποτέ.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσούνης περιηγήθηκε και σε άλλα περίπτερα εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον πλούτο της βιβλιοπαραγωγής που φιλοξενείται στη φετινή ΔΕΒΘ, τη μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

