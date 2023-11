Θεσσαλονίκη: 62 θύματα trafficking στήριξε η ΑΡΣΙΣ

Πρόγραμμα υποστήριξης για 62 γυναίκες και ανήλικα παιδιά θύματα trafficking υλοποίησε η Κοινωνική Υπηρεσία της ΑΡΣΙΣ– Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε συνεργασία με την Οργάνωση Α21 και με την εθνικής εμβέλειας τηλεφωνική γραμμή 1109 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Από τους συνολικά 62 ανθρώπους που υποστηρίχθηκαν μέσα σε εννέα μήνες από το πρόγραμμα «Escape, recover, survive», με χρηματοδότηση των Ηνωμένων Εθνών – United Nations VoluntaryTrust Fund for Victims of Trafficking in Persons, οι 31 ζουν στη Θεσσαλονίκη, οι 24 στην Αθήνα και οι επτά σε πόλεις της επαρχίας.

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η άμεση βοήθεια σε ευάλωτα θύματα και πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και η φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας τους, ώστε να γίνει ευκολότερη η κοινωνική τους ένταξη και να αποτραπεί η επιστροφή τους στα δίκτυα εμπορίας.

ΑΜΠΕ

TAGS traffickingΑΡΣΙΣΘεσσαλονίκη