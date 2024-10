Στα μονοπάτια που φυτρώνουν τα γκι

Το τέλος του έτους βρίσκεται σε απόσταση 60 ημερών και τα αρχαία έθιμα πάντα παρόντα, κινητοποιούν τον κόσμο στον εορτασμό, ο οποίος απαιτεί και τον ανάλογο στολισμό.

Στο ορεινό Λέχοβο στην δυτική Μακεδονία η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Μαίρη Κεσκιλίδου, περπάτησε μέσα στο δάσος που φυτρώνουν τα γνωστά γκι.

Η Ιωάννα Τζουβάρα, πρόεδρος της κοινότητας Λεχόβου, παροτρύνει τους επισκέπτες για έναν περίπατο σε υψόμετρο 1125 μέτρα, εν όψει της γιορτής της 25ης Δεκεμβρίου. Στην περιοχή ευδοκιμεί ένα είδος γκι, το οποίο οι παλαιότεροι χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς λόγους. Όπως εξηγεί «το βάμμα από βρασμένα φύλλα, φλούδια και κλαδιά βοηθούν το ουροποιητικό, για την αποβολή της πέτρας από τα νεφρά».

Το φυτό φυτρώνει κάτω από την οξιά σε ανήλεα μέρη και όταν ανθίσει η φύση πανηγυρίζει με τα κόκκινα άνθη τους. Όσοι δοκίμασαν να το μεταφυτεύσουν απέτυχαν, προφανώς γιατί χρειάζεται το ανάλογο περιβάλλον για να αναπτυχθεί.

Το κίτρινο γκι ο Ιξός ως παρασιτικό φυτό αναπτύσσεται γύρω από τις βαλανιδιές και οι περιηγητές του βουνού μπορούν να τα ανακαλύψουν ακολουθώντας τα μονοπάτια της “Ειρήνης”, που είναι σηματοδοτημένα και οδηγούν από το Λέχοβο σε όλη την γύρω περιοχή.

Οι σύγχρονοι λάτρεις του γκι το επιλέγουν για στολισμό και έχουν επεκτείνει την εορταστική περίοδο στολισμού, σε σχέση με το παρελθόν, προκειμένου να χαίρονται για μεγαλύτερο διάστημα. Οι ρωμαίοι από το 217 π.Χ. υιοθέτησαν το ελληνικό τελετουργικό και γιόρταζαν τα Σατουρνάλια σε ανάμνηση μιας πλασματικής επιστροφής στην Εποχή του Κρόνου.[1] Παραμονές της πρωτοχρονιάς ταξίδευαν για να βρεθούν με την οικογένεια και φίλους, έκαναν επισκέψεις αντάλλασαν ευχές για καλή χρονιά και δώρα πραγματικής ή συμβολικής αξίας, τα sigillaria, τα οποία αγόραζαν στις 23 Δεκεμβρίου από την οδό Via Sigillaria που λειτουργούσε εκείνες τις ημέρες για αυτόν τον σκοπό, κάτι σαν την σημερινή οδό Ερμού, ενώ την πρώτη ημέρα του χρόνου πρωί- πρωί στόλιζαν τις εξώπορτες με κλαδιά δάφνης.[2] Μόνο οι τίτλοι των εορτών έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και τα δώρα από πήλινα έχουν εξελιχθεί σε τεχνολογικά εξαρτήματα.

[1] Λουκιανός, Tὰ πρὸς Κρόνον (Saturnalia), νόμοι πρῶτοι 13, νόμοι Δεύτεροι 16.

[2] Max Harris, Sacred Folly A New History of the Feast of Fools, Cornell University Press, New York σ. 12.

