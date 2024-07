Ο εικαστικός Ν. Ιωσήφ θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Μπιενάλε Textile Art CONTEXTILE στην Πορτογαλία

Ο Νίκος Ιωσήφ, Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1300 συμμετοχές για να συμμετάσχει στη διεθνή Μπιενάλε Textile Art CONTEXTILE 2024. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Γκιμαράες της Πορτογαλίας και θα συγκεντρώσει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την τέχνη του υφάσματος.

Ο Νίκος Ιωσήφ θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, ως ο μόνος Έλληνας καλλιτέχνης που επιλέχθηκε για τη φετινή Μπιενάλε. Στην έκθεση, θα παρουσιάσει δύο από τα έργα του, “Girl with a rooster” και “Boy with an axe” τα οποία ξεχωρίζουν για την καινοτομία, την ευαισθησία και την εξαιρετική δεξιοτεχνία τους στην τέχνη της textile art.

Η CONTEXTILE είναι μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις στον τομέα της textile art, προβάλλοντας έργα που συνδυάζουν παραδοσιακές τεχνικές με σύγχρονες πρακτικές. Η συμμετοχή του Νικου Ιωσήφ στη φετινή διοργάνωση αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου του και της συμβολής του στην εικαστική σκηνή.

Η έκθεση θα ανοίξει τις πόρτες της τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 .

Η επιτροπή , μετά από μια μακρά απαιτητική διαδικασία, επέλεξε 57 έργα 50 καλλιτεχνών (από 29 χώρες) σύμφωνα με τα κριτήρια των κανονισμών της πρότασης( υψηλή δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και τεχνική ικανότητα γύρω από το κλωστουφαντουργικό στοιχείο) καθώς και το φετινό θέμα “To touch”.

“Τώρα, η πιο σημαντική αποστολή είναι να επανακτήσουμε τις αισθήσεις μας. Πρέπει να βλέπουμε περισσότερο, να ακούμε περισσότερο και να αισθανόμαστε περισσότερο…” — Susan Sontag

“Τα γεγονότα των τελευταίων ετών, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αυξανόμενη σημασία της εικονικής πραγματικότητας αμφισβητούν τη φυσική επαφή όπως πολλοί την αντιλαμβάνονταν, και έχουν τη δύναμη να μας μεταμορφώσουν σε μια πιο ατομικιστική και αδιάφορη κοινωνία, απομακρύνοντάς μας από την κοινωνικοποίηση και τις κοινοτικές δραστηριότητες. Ας επιστρέψουμε στα σώματά μας και τη σχέση τους με το περιβάλλον μας και άλλα σώματα για μια καλύτερη κατανόηση του κόσμου. Πρέπει να αλληλεπιδράσουμε με όλες μας τις αισθήσεις.

Σε αυτή την έκδοση της CONTEXTILE 2024, προτείνουμε έναν στοχασμό πάνω στην αίσθηση της Αφής. Πιστεύουμε ότι η αφή είναι η κυριότερη αίσθηση που μπορεί να επανατοποθετήσει τους ανθρώπους σε σχέση με τον κόσμο από μια λιγότερο οπτικοκεντρική προοπτική. Η αφή είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση στενότερων, συνεργατικών και υγιέστερων ανθρώπινων σχέσεων. Όταν χρησιμοποιείται με σεβασμό, συναίνεση και κατανόηση, μπορεί να δημιουργήσει περιβάλλοντα όπου οι άνθρωποι αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι μεταξύ τους, ένα θεμελιώδες στοιχείο για την οικοδόμηση ισχυρότερων κοινοτήτων και πιο συνεκτικών κοινωνιών. Η ηθική αφή υπερβαίνει τη φυσική διάσταση, εκπροσωπώντας, πάνω απ’ όλα, την αναγνώριση της ανθρωπιάς στον άλλο”, τονίζουν οι διοργανωτές.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες στην ιστοσελίδα της CONTEXTILE 2024.

