10 χρόνια In-Edit Greece! H Θεσσαλονίκη γίνεται και πάλι το… “Λιμάνι της Μουσικής”

Από τις 22 μέχρι τις 26 Μαΐου το Λιμάνι της πόλης, γίνεται και πάλι το σημείο συνάντησης όσων αγαπούν την μουσική και τον κινηματογράφο.

Πριν χρόνια το 2014 διοργανώθηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη το παγκόσμιο φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ In-Edit. Το In-Edit ξεκίνησε στην Βαρκελώνη το 2006 στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός κινηματογραφικού είδους που το ευρύ κοινό αγνοούσε: το μουσικό ντοκιμαντέρ. ‘Εχοντας ταξιδέψει σε δεκάδες πόλεις του κόσμου, ήρθε στη Ελλάδα για να παρουσιάσει στο κοινό της πόλης μερικές από τις σπουδαιότερες μουσικές ιστορίες του και να εντάξει την πόλη σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο. Λίγες μέρες πριν, το φεστιβάλ έριξε την αυλαία του στο Άμστερνταμ, ενώ αμέσως μετά τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, θα παρουσιαστεί στο Σάο Πάολο. Όσο υπάρχει η μουσική, το ταξίδι θα συνεχίζεται.

Το In-Edit Greece φέτος ξεκινά με την αποκάλυψη της αληθινής ιστορίας πίσω από την δημιουργία των Rolling Stones με το φιλμ “The Stones and Brian Jones”, που αφηγείται τη ζωή και τον θάνατο του πρώτου κιθαρίστα των Rolling Stones, και κατά πολλούς τον πρώτο ηγέτη τους. Μία άλλη μουσική εκκίνηση αφορά το ταξίδι των Birthday Party με το ντοκιμαντέρ “Mutiny In Heaven The Birthday Party”, μίας από τις πιο ατίθασες και επιδραστικές μπάντες της δεκαετίας του 1980, με πρωτεργάτη τον σκοτεινό Nick Cave.

Στη συνέχεια οι Libertines και το φιλμ “Stranger In My Own Skin” για τον Pete Doherty, καταγράφει την πορεία του μέσα από τον σκοτεινό κόσμο της εξάρτησης και της μάχης του με τα ναρκωτικά αλλά και την δημιουργικότητά του! Στην απέναντι αίθουσα, οι σκωτσέζοι Simple Minds με το ντοκιμαντέρ “Simple Minds: Everything is Possible” μας ζητούν να μην τους ξεχάσουμε , όπως και στο ομώνυμο τραγούδι τους. Κάτι που σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε με την υπέροχη Joan Baez σε ένα φιλμ με τίτλο “I Am A Noise”, που μας πηγαίνει πίσω στον χρόνο, ακολουθώντας την ίδια στην τελευταία της περιοδεία και παρουσιάζοντας μοναδικά προσωπικά αρχεία, ημερολόγια, κασέτες θεραπείας και πρόσφατα ανακαλυφθείσες ηχογραφήσεις. Σε άλλο ύφος λίγες μέρες αργότερα ο DJ Fatboy Slim με τη ταινία “Right Here,Right Now”, μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών δυναμώνει την ένταση . Δύο ταινίες που οι μουσικοί πρέπει σίγουρα να επιλέξουν είναι το “Immediate Family”, που ακολουθεί τα βήματα των επιδραστικότερων session artists της δεκαετίας του ‘60, γνωστών και ως The Wrecking Crew αλλά και το “Max Roach: The Drum Also Waltzes”, για την συναρπαστική ιστορία του κορυφαίου ντράμερ και ακτιβιστή του 20ού αιώνα, του αφροαμερικανου Max Roach.

Music is the weapon of the future. Σε μια περίοδο όπως η σημερινή, όπου ο κόσμος δημιουργεί και ζει σε νέες εμπόλεμες ζώνες και πολέμους, με θύματα κυρίως αθώους πολίτες, το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια και τα αυτιά του.

Το “Yallah! Underground”, το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί μερικούς από τους επιδραστικούς underground άραβες καλλιτέχνες, καταγράφοντας τη δουλειά , τα όνειρά και τους φόβους τους, στην Παλαιστίνη, το Λίβανο και τις υπόλοιπες αραβικές χώρες αλλά και το “Scream of My Blood”, το οποίο ακολουθεί το ταξίδι και τη μουσική του frontman των Gypsy punk Gogol Bordello, Eugene Hütz ως κραυγή για την πολιτιστική ταυτότητα της Ουκρανίας εν καιρώ πολέμου.

Στην συνέχεια θα προβληθεί το ελληνικό μουσικό ντοκιμαντέρ, από τα “Ντεσιμπέλ του Λευκού Πύργου”, που καταγράφουν τη μουσική ιστορία της θεσσαλονίκης τα τελευταία 40 χρόνια, στην ελληνική μέταλ μπάντα των 80s Vavel the Band /Βαβέλ εκ Θεσσαλονίκης, και το αθηναϊκό ανεξάρτητο synth label Creep Records, με το “Return of the Creeps”.

Η φετινή κινηματογραφικη “σοδειά” έφερε και δύο διαχρονικά ήδη ντοκιμαντέρ, το “Mary, Marianna, Maria” για τη Μαρία Κάλλας, και τον υπεύθυνο για εκατοντάδες σπουδαία τραγούδια, “Γιάννης Σπανός: Πίσω απ’ τη μαρκίζα”.

Το ελληνικό τμήμα παρουσιάζει με χαρά στην σκοτεινή αίθουσα και το Ντοκιμαντέρ “ΠΕΡΙ-ΛΗΨΗ Τραγούδια Στην Αγκαλιά της Φύσης”, όπου οι παντοτινές αγάπες του Θανάση Παπακωνσταντίνου, μουσική, φύση, ποίηση, συναντιούνται σε ένα μουσικό ντοκιμαντέρ γυρισμένο στις εκβολές του Πηνειού, στην κορυφή του Κισσάβου και σε κάποιες ακόμη γωνιές φυσικού κάλλους της περιοχής.

In-Edit Youthful Visions

Στόχος του In-Edit από την πρώτη χρονιά, ήταν να δοθεί βήμα και χώρος σε νέους καλλιτέχνες, μουσικούς και κινηματογραφιστές. Με μεγάλη τιμή και χαρά, το φεστιβάλ παρουσιάζει το In-Edit Youthful Visions, Showcasing Aristotle University’s Emerging Filmmakers.

Φοιτητές της σχολής κινηματογράφου της καλών τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με φοιτητές από το αντίστοιχο τμήμα των μουσικών σπουδών, παρουσιάζουν στο πλαίσιο του μαθήματος του μουσικού ντοκιμαντέρ, μουσικά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με έμπνευση την ίδια την πόλη και τη μουσική της. Οι φοιτητές παρουσίασαν τις ιδέες τους, επέλεξαν το θέμα και σε μικτές ομάδες δημιούργησαν μουσικά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Μια νέα κατηγορία προβολών που θέλει να αναδείξει τους νέους καλλιτέχνες και την ίδια στιγμή να καταγράψει τις “μουσικές ιστορίες” της πόλης.

Σε μια ειδικη, ανοιχτή προς το κοινό προβολή την Παρασκευή 24/5 σας περιμένουμε όλους να δείτε τα μικρά αυτά ντοκιμαντέρ αλλα και να γνωρίσετε τους επόμενους καλλιτέχνες.

In-Edit Experience

Όπως κάθε χρόνο το πρόγραμμα προβολών συμπληρώνεται από workshops, parties, παρουσιάσεις δίσκων, Dj sets, live radio Show, με το In Edit Radio και βέβαια την αγαπημένη ενότητα του κοινού του φεστιβάλ: το Bonus Track, τη ζωντανή εμφάνιση live στη σκηνή και το φουαγιέ βασισμένη στα ντοκιμαντέρ, μετά τη λήξη της προβολής.

Το IN-EDIT είναι το παρασκήνιο του μουσικού κόσμου. Καταγράφει με την ίδια ειλικρίνεια τις στιγμές δόξας αλλά και τις εντάσεις, τις αποτυχίες και τις συγκινήσεις, που μόνο η μουσική μπορεί να προκαλέσει. Καταγράφει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της μουσικής αλλά και την αλλαγή των αποχρώσεών της ανάλογα με τη χώρα, την πόλη ή τη γλώσσα.

Ήδη από τον Απρίλιο ξεκίνησε δυναμικά με ένα δεκαήμερο In-Edit Countdown.10 ταινίες, σε 10 ημέρες για τα 10 χρόνια. Oι Nick Cave, David Bowie, Iggy Pop, Kurt Cobain, National, Radiohead, Pulp, BilI Evans, Lou Reed, Billie Holiday, Joe Strummer και Sixto Rodriguez εμφανίστηκαν στη σκηνή, στους κινηματογράφους Βακούρα και Μακεδονικό.

Στο πλαίσιο της εορταστικής του διάθεσης, το φεστιβάλ συνάντησε ξανά τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταύρο Κιουτσιούκη στην Toss Gallery με την έκθεση “IN-EDIT CARTOONIZED”.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στις 14 Μαΐου και θα συνεχιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ ενώ κορυφώνεται στις 26 Μαΐου με την λήξη του In-Edit! Οι δραστηριότητες του εκθεσιακού προγράμματος θα περιλαμβάνουν και Live Sketching από τον ίδιο το Σταύρο Κιουτσιούκη, Dj Sets και parties!!

Πληροφορίες: 22 με 26 Μαΐου 2024 | Αποθήκη Δ, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Στα εκδοτήρια της Αποθήκης Δ κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ καθώς και ηλεκτρονικά.

Τιμή μεμονωμένου εισιτηρίου: 6€, Full Pass: 60 € + Δώρο Τοte bag επετειακή από τον καλλιτέχνη Σταύρο Κιουτσιούκη.

Για περισσότερες πληροφορίες θα ενημερωθείτε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του In-Edit

Facebook page: www.facebook.com/InEditGreece.

