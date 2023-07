Ο «Κλέων» ανεβάζει το θερμόμετρο

Ένα τριήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, ασυνήθιστες ακόμη και για την εποχή, θα καταγράψει το θερμόμετρο στην Ελλάδα, την ώρα που ο πλανήτης ασφυκτιά από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Μιχάλης Σιούτας, διδάκτωρ μετεωρολογίας Α.Π.Θ., δίνει το μετεωρολογικό δελτίο για τον καύσωνα που επιδράμει στην χώρα.

«Σήμερα περιμένουμε 40άρια στην Θεσσαλία έως και την Πελοπόννησο. Αύριο θα πάμε στους 41 βαθμούς στις ίδιες περιοχές. Την Παρασκευή θα είναι η κορύφωση με 42 έως και 44 βαθμούς, κυρίως στις πεδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας έως και τον Έβρο».

Σύμφωνα με τον κ. Σιούτα, στην Αττική και την Θεσσαλονίκη περιμένουμε έως και 41 βαθμούς Κελίου, ενώ σε κάποιες περιοχές δεν αποκλείεται να δούμε και τον υδράργυρο να “κτυπά” και τους 41 βαθμούς.

Λίγη υπομονή, γιατί από την Κυριακή αρχίζει η ύφεση, καθώς το Σάββατο θα πνεύσουν βοριάδες και θα ανακόψουν τον καύσωνα, ενώ από την Δευτέρα θα πέσουν οι θερμοκρασίες έως και τέσσερις βαθμούς Κελσίου. Ο κ. Σιούτας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, διότι η ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο έως τα μέσα της εβδομάδος αυξάνουν τον κίνδυνο των πυρκαγιών με ανέμους να πνέουν γύρω στα επτά Μποφόρ.

Ουδείς πρέπει να εκπλήσσεται από τα καιρικά φαινόμενα, που καταγράφουν την κλιματική συμπεριφορά του πλανήτη. Εκείνο όμως που αποκαλύπτεται πλέον είναι το πως εξελίσσεται παράλληλα και επηρεάζεται άμεσα η γεωλογική ιστορία 4,5 δις ετών του πλανήτη Γη.

Εχθές, Τρίτη, όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τις έρευνες των επιστημόνων που εργάζονται στην παρατήρηση των αλλαγών που προκαλεί ο άνθρωπος στο περιβάλλον. Οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι το ίζημα στον πυθμένα της λίμνης Crawford στο Οντάριο του Καναδά, περιέχει βασικούς δείκτες ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή που ονομάζεται Ανθρωπόκαινος. Η λέξη Ανθρωπόκαινος, που προέρχεται από τους ελληνικούς όρους για «άνθρωπος» και «νέο», δείχνει την δύναμη και την ύβρη της ανθρωπότητας.

Το είδος μας αντιμετωπίζει ένα τρομερό μέλλον που θα δημιουργήσουμε εμείς. Όπως άλλωστε έγραψε και η σχετική έκθεση των Ην. Εθνών ενώ πάντα αντιμετωπίζαμε σπάνιες αλλά ισχυρές κοσμικές απειλές όπως οι αστεροειδείς, σήμερα «οι κυρίαρχοι κίνδυνοι για την επιβίωσή του πλανήτη προέρχονται από την ίδια την ανθρωπότητα».

Η Ανθρωπόκαινος είναι ένας επιστημονικός όρος που χρησιμοποιείται από επιστήμονες, για να προσδιορίσει την περίοδο της ιστορίας της Γης κατά την οποία οι άνθρωποι έχουν αποφασιστική επιρροή στην κατάσταση, την δυναμική και το μέλλον του συστήματος της γης. Η Διεθνής Επιτροπή Στρωματογραφίας (ICS) το μεγαλύτερο και παλαιότερο επιστημονικό όργανο στη Διεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστημών (IUGS), ανέλαβε δράση από το 2019.[1]

Οι ενδείξεις για την έναρξη μιας παγκόσμιας αλλαγής βρίσκονται χαραγμένες σε βράχους, ιζήματα ή πάγο. Ο πυθμένας της λίμνης φυλάσσει την μνήμη χιλιετιών της ανθρωπότητας. Αιθάλη, φερτά υλικά, γύρη και άλλα σωματίδια φέρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Πότε ξεκίνησε η Ανθρωπόκαινος εποχή; Όταν οι άνθρωποι ανακάλυψαν για πρώτη φορά την φωτιά, στην αυγή της γεωργίας ή μόλις πρόσφατα; Η παρουσία του ανθρώπου στον πλανήτη συνιστά ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με γεωλογικούς όρους.

Εν τούτοις στο δείγμα «καρότου», από τον πυθμένα της λίμνης η δραστηριότητα της ανθρωπότητας είναι εμφανής όπως και του ψυχρού πολέμου, που καταγράφεται με τα κατάλοιπα των πυρηνικών δοκιμών, που ξεκίνησαν την δεκαετία του 1950.

Αυτές οι δοκιμές, εξάπλωσαν ραδιενεργά στοιχεία σε όλο τον πλανήτη, και είναι ένα είδος εμφανούς παγκόσμιας αλλαγής. Το πλουτώνιο από τις δοκιμές πυρηνικών όπλων παρείχε ένα πολύ σαφή δείκτη για την μετάβαση στο Ανθρωπόκαινο, που συνοδεύτηκε από αύξηση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και λιπασμάτων, βαθιές αλλαγές στην χρήση γης και μείωση της βιοποικιλότητας που προκλήθηκε από την αγροτική επανάσταση. Άμεσα αναγνωρίσιμοι στο ίζημα της λίμνης είναι οι δείκτες εκβιομηχάνισης και παγκοσμιοποίησης, όπως το άζωτο και ο υδράργυρος που απελευθερώνονται από την καύση ορυκτών καυσίμων, τα μικροπλαστικά, τα λιπάσματα, δηλαδή όλα όσα παρήχθησαν και ως δια μαγείας εκτοξεύτηκαν από διάφορα μέρη όλου του κόσμου, στα μέσα του 20ου αι και κατέληξαν τόσο μακριά και τόσο βαθιά και ως γεωλογικά υλικά και ιχνοστοιχεία θα έχουν παρουσία για περισσότερα από 100.000 χρόνια.

Trees surround Crawford Lake in Milton, Ontario., on Monday, July 10, 2023. A team of scientists is recommending the start of a new geological epoch defined by how humans have impacted the Earth should be marked at the pristine Crawford Lake outside Toronto in Canada. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

Τα τελευταία 70 χρόνια αλλαγές συμβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχουν λάβει χώρα σε άλλες γεωλογικές περιόδους. Εποχές λοιπόν που υπήρχαν φυσικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στον πλανήτη ή παγετώδεις εποχές και εποχές μίνι παγετώνων, ή ακόμα και χτυπήματα αστεροειδών. Οι επιπτώσεις της σημερινής ζωής του ανθρώπου εμφανίζονται πιο γρήγορα από όλα αυτά στο παρελθόν.

Η βιολογία του πλανήτη έχει αλλάξει απότομα. Οι αλλαγές στη σύνθεση των ιζημάτων αντικατοπτρίζουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων επιπτώσεων, όπως η όξινη βροχή, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η απώλεια της βιοποικιλότητας, είπαν οι επιστήμονες.[2] Το μέλλον είναι εδώ, αλλά πως θα σωθούμε από τον εαυτό μας;

[1] International Commission on Stratigraphy, https://stratigraphy.org/chart

[2] Canadian lake sediments reveal start of Earth’s Anthropocene age, scientists say, By David Stanway, July 12, 2023, https://www.reuters.com/science/canadian-lake-sediments-reveal-start-earths-anthropocene-age-scientists-say-2023-07-11/

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος