Μέτρα αποτροπής στην διακίνηση παράνομων μεταναστών- Σύσκεψη στην Κομοτηνή

Το τέλος των απαγορεύσεων της πανδημίας, άνοιξε τους δρόμους των διακινητών και των παρανόμως μετακινούμενων μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου, προς την χώρα.

Στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης στην Κομοτηνή, με την συμμετοχή στελεχών της αστυνομίας και τεχνικών της Εταιρείας Εγνατίας Οδού, διερευνήθηκε το νομικό πλαίσιο για την τοποθέτηση των ειδικών εμποδίων με καρφιά που θα σταματά τα παρανόμως κινούμενα οχήματα, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Βασιλική Μαχαίρα.

Το σύνορο στον Έβρο, λόγω και της χαμηλής στάθμης του ποταμού έγινε απόλυτα προσπελάσιμο, και αν συνυπολογιστούν τα κυκλώματα διακινητών που δρούν εντός της Ελλάδας, ακόμη και συνοριοφύλακες, που αντιμετωπίζουν την χώρα ως χώρο, ΜΚΟ, με ανταπόκριση κυρίως στην Γερμανία και με πλοκάμια από το σουηδικό κοινοβούλιο έως γνωστούς δικηγόρους των Αθηνών, που αναλαμβάνουν να αποφυλακίζουν τους συλληφθέντες στο πλαίσιο ανθρωπιστικών δράσεων, γίνεται αντιληπτό ότι η υπόθεση μοιάζει με «Λερναία Ύδρα».

Πέρα από το ότι εισέρχονται παράνομα, ο τρόπος που ενεργούν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα πέσουν στα χέρια της αστυνομίας δείχνει πόσο λίγο υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, των άλλων φυσικά. Οι φερόμενοι ως “κατατρεγμένοι” στον τόπο τους, με το πατούν το πόδι τους στην Ελλάδα, σκοτώνουν όποιον βρεθεί στο πέρασμά τους.

Οδηγώντας επί της Εγνατίας οδού, διασχίζοντας πόλεις και χωριά, αφήνουν πίσω τους νεκρούς οδηγούς, πεζούς, αναπήρους και καταστροφές περιουσιών, όπως εκείνη την οικία κοντά στο Διδυμότειχο προ ολίγων ημερών, που γκρεμίστηκε όταν αυτοκίνητο που μετέφερε παράνομους μετανάστες προσέκρουσε, χωρίς επίσης να συλληφθούν οι δράστες.

Αγνοώντας τα σήματα της τροχαίας οι αλλοδαποί οδηγοί εισέρχονται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και τα άλλα διερχόμενα οχήματα παίζουν “ρώσικη ρουλέτα” καθημερινά αν θα τύχει κάτι σε αυτούς. Το αν θα έχει την δυνατότητα η αστυνομία να τοποθετεί ειδικά εμπόδια επί του οδοστρώματος, προκειμένου να ακινητοποιεί τα αυτοκίνητα των δουλεμπόρων, εναπόκειται στην τοπική δικαστική αρχή στην Κομοτηνή.

Πόσο δύσκολο είναι για λογικά σκεπτόμενους δικαστικούς να κατανοήσουν ότι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο οι ζωές των Ελλήνων πολιτών και να σκεφτούν “Dura lex, sed lex”, προκειμένου να μην παραπέμψουν το θέμα σε κάποια νομοθετική ρύθμιση, μη θέλοντας να αναλάβουν πρωτοβουλία, ευθύνη ή κόστος προσωπικό, κάτι τόσο σύνηθες σε Έλληνες δημοσίους λειτουργούς.

Προφάσεις εν αμαρτίαις, θα ήταν η επίκληση άλλων ήσσονος σημασίας λόγων, που συνιστούν πταίσμα για να καθυστερήσουν ή να μην αναλάβουν την ευθύνη της θέσεως τους, όπως συνέβη και με τους αξιωματικούς της αστυνομίας προ ημερών που “πήγαν σπίτι τους”.

Όταν ο Τάκιτος ασχολήθηκε με το νομικό σύστημα τα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, συμπέρανε ότι: «Corruptissima re publica plurimae leges». Όπερ σημαίνει πως όταν το κράτος είναι πολύ διεφθαρμένο και η νομιμότητα αποτυγχάνει, οι νόμοι πολλαπλασιάζονται, γιατί δεν δημιουργούνται μόνο μία φορά για το κοινό καλό, αλλά «ad personam» και «ad hoc»: δηλαδή, για το προσωπικό συμφέρον μεμονωμένων ανθρώπων και για συγκεκριμένο σκοπό». Καθείς κρίνεται από τα έργα του, όχι από την βολική απραξία.

Η αυστηροποίηση των νόμων και η λήψη μέτρων, με φράκτες, κάμερες, ντρόουνς και αστυνόμευση είναι οι μόνοι αποτρεπτικοί παράγοντες για όσους προσπαθούν να περάσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, όπως είπε τον περασμένο Μάιο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος Μ. Βέμπερ (Manfred Weber), στον δημοσιογράφο του France24, Armen Georgian. «Υπνοβατούμε σε μια άλλη μεταναστευτική κρίση», υποστηρίζει. «Οι αριθμοί ανεβαίνουν μέσω της Ιταλίας και μέσω της διαδρομής των Βαλκανίων». Όπως είπε ο κ. Βέμπερ: «Πρέπει να κάνουμε πράγματα με ρεαλιστικό, όχι με ιδεολογικό τρόπο».[1]

Οι παλαιότερα ισχύουσες νοοτροπίες των λεγομένων “ανθρωπιστών” να συνδράμουν τους όπου γης άμοιρους, εξελίσσονται σε οργανωμένες ομάδες παράνομης διακίνησης, με όχημα ΜΚΟ, που για τους δικούς τους σκοπούς, που σε κάθε περίπτωση αφορούν στην επιθυμία κάποιων να διαλύσουν την Ε.Ε., παραβιάζουν τους νόμους, τα σύνορα και διευκολύνουν την εισβολή προς το παρόν λίγων χιλιάδων. Όχι με το αζημίωτο, γιατί κάθε παρανόμως εισερχόμενος στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε ένα ποσό που δίνεται στα μέλη των ΜΚΟ. Τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον όταν ακολουθήσει η εισβολή εκατομμυρίων, που αναμένονται εν’ όψει της κλιματικής κρίσεως, της επισιτιστικής κρίσεως, ως συνέπεια του πρώτου και δευτερευόντως ως αποτέλεσμα της εκβιαστικής πολιτικής της Μόσχας, ειδικά σε μια εποχή που ο δυτικός ανεπτυγμένος κόσμος δεν θα μπορεί να διασφαλίσει στοιχειωδώς εργασία ακόμη και για τους ειδικευμένους και μορφωμένους πολίτες του;

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να βλέπουν το αύριο και μάλιστα το μακροπρόθεσμο. Οι σχεδιασμοί της τετραετίας ανήκουν σε εκείνους που προσβλέπουν μόνο σε πολιτικά οφέλη και με ελαφρότητα αφήνουν τα δύσκολα για τους επόμενους.

