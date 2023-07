Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU F&V Consumption: Η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών χαρίζει ευεξία

Η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, όπως το ευρωπαϊκό ακτινίδιο και το ευρωπαϊκό σπαράγγι, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής, ενώ η ιδιαίτερα ευεργετική τους επίδραση στον οργανισμό είναι αδιαμφισβήτητη.

Με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης ευρωπαϊκών φρούτων και λαχανικών σε τρεις χώρες, την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU F&V Consumption, με το δυνατό μήνυμα «Go Greener, Feel Better with European Fruits and Vegetables», προβάλλει δύο αντιπροσωπευτικά προϊόντα από την Ελλάδα, τα σπαράγγια και τα ακτινίδια, για να διεγείρει τις αισθήσεις του καταναλωτικού κοινού και να το ενημερώσει σχετικά με ισορροπημένες και σωστές διατροφικές πρακτικές.

Εντάσσοντας τις δυο παρακάτω συνταγές πλούσιας διατροφικής αξίας στην καθημερινότητα μας μπορούμε να επιτύχουμε την ευεξία και, γιατί όχι, την ευτυχία που αναζητάμε στη ζωή μας.

Ακτινίδιο

Το πλήθος των ευεργετικών ιδιοτήτων του ακτινιδίου είναι συνδυασμός σπάνιος. Βοηθά σε πάρα πολλές οργανικές λειτουργίες, από το ανοσοποιητικό σύστημα και την καρδιαγγειακή λειτουργεία μέχρι γαστρεντερικό, οστά, δέρμα, βάρος, μεταβολισμό, ύπνο, νεφρά, δυσκοιλιότητα, όραση κ.ά.

3+1 λόγοι για να τρώμε ακτινίδια

1.Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε βιταμίνη C

Η περιεκτικότητα τους σε βιταμίνη C είναι τόσο υψηλή που είναι διπλάσια από τα πορτοκάλια που φημίζονται για αυτή.

2. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες οι οποίες προάγουν την καλή υγεία του πεπτικού συστήματος.

3. Περιέχουν βιταμίνη Ε, η οποία συμβάλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

+1 Άφθονα ευεργετικά χαρακτηριστικά

Σπαράγγι

Εκτός από θρεπτικά, τα σπαράγγια είναι εύγευστα και εύκολα ενσωματώνονται στη διατροφή μας. Μπορούν να μαγειρευτούν με διάφορους τρόπους, όπως βράσιμο, ψήσιμο στη σχάρα, στον ατμό και σοτάρισμα. Αποτελεί ιδανικό συνοδευτικό για κρέας και ψάρι ενώ προστίθεται εύκολα τόσο σε παρασκευές στο φούρνο και την κατσαρόλα (αντικαθιστώντας ζυμαρικά και πατάτες), αλλά και σε σαλάτες, φριτάτες, ομελέτες και τηγανητές πατάτες κλπ.

3+1 λόγοι για να τρώμε σπαράγγια

1. Έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά αλλά λίγες θερμίδες.

Το σπαράγγι είναι ένα λαχανικό με λίγες θερμίδες και μια εξαιρετική πηγή απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων, ιδιαίτερα φυλλικού οξέος και βιταμινών Α, C και Κ1.

2. Οι φυτικές ίνες που περιέχουν συνεισφέρουν στην υγεία του πεπτικού συστήματος

3. Τα σπαράγγια περιέχουν κάλιο, ένα μέταλλο που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

+1. Εύκολο να προστεθεί στη διατροφή μας

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS ακτινίδιοσπαράγγι