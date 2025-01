Έθιμα με πρωταγωνίστριες τις γυναίκες αναβιώνουν στις Σέρρες

Δεν αποτελεί σύμπτωση ότι τις πρώτες ημέρες του χρόνου αναβιώνουν έθιμα από το μακρινό παρελθόν, υπενθυμίζοντας ότι «Το έθιμο δεν θα κατακτήσει ποτέ την φύση, γιατί είναι πάντα ανίκητο».[1]

Ενδεδυμένος στο πνεύμα της ημέρας ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βασίλης Αναστασιάδης, αναζητά την πηγή του εθίμου της “Μπάμπως”, στην Νέα Πέτρα Σερρών.

«Είναι η ημέρα σήμερα να κάνουμε οι άνδρες τις δουλειές. Από το πρωί σκούπισα, τίναξα, μαγείρεψα» λέει εις εκ των ανδρών, που φορά την μαντίλα των γυναικών υποδηλώνοντας τον ρόλο του.

Η Βασιλική Μπασιά- Σύλλογος Έγγαμων Γυναικών Νέας Πέτρας «Οι Αμαζόνες», εξηγεί πως είναι θρακιώτικο έθιμο που επαναλαμβάνεται από τότε που έφτασαν οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Με το κάρο οι γυναίκες θα επισκεφτούν το σπίτι της μπάμπως και θα της προσφέρουν δώρα. Ακολουθεί πομπή εν χορδαίς και οργάνοις, ποτό και φαγητό.

Κάποια στιγμή επικράτησε να λέγεται ημέρα της γυναικοκρατίας, αλλά τα περί αντιστροφής των ρόλων είναι μεταγενέστερη εικασία, για τους απογόνους των αρχαίων Οδρυσών.

25 αιώνες είναι μια σταγόνα στον χρόνο. Η ιστορία και οι ρίζες του εθίμου πηγαίνουν πολύ πιο πίσω στο παρελθόν, σε μια εποχή που οι γυναίκες έπαιζαν καθοριστικό και ισότιμο ρόλο στην κοινωνία. Δεν ήταν διαμαρτυρόμενες. Διάφορες θεωρίες αναφέρονται σε μια εποχή μητριαρχίας, από την οποία προέρχονται διάφορα έθιμα.

Η θεωρία μιας προϊστορικής μητριαρχίας αναπτύχθηκε τον 19ο αι. και υιοθετήθηκε από το φεμινιστικό κύμα της δεκαετίας του 1970 μετά τις ατεκμηρίωτες υποθέσεις της Λιθουανής ανθρωπολόγου Marija Gimbutas και το βιβλίο της Ο Πολιτισμός της Θεάς (The Civilization of the Goddess).

Διαπιστώνονται διαφορετικά πρότυπα ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς στις αρχαίες κοινωνίες, που δεν έχουν καθολική εξήγηση. Αυτά τα πρότυπα αναλόγως του βαθμού ανάπτυξης των κοινωνιών είχαν επηρεαστεί από τις δεισιδαιμονίες των αρχαίων ανατολικών θρησκειών, οι οποίες απετέλεσαν την βάση των τριών αβρααμικών θρησκειών και των ινδουιστικών, που κυριάρχησαν και επέβαλαν το πατριαρχικό μοντέλο με την ανάλογη κατάχρηση εξουσίας.

[1] Marcus Tullius Cicero, Tusculanae Disputationes. «Numquam naturam mos vinceret, est enim ea semper invicta».

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος