Δυναμική έναρξη για την 88η ΔΕΘ – Οι Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes στη σκηνή των Music Events

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η 88η ΔΕΘ, καθώς από την πρώτη ημέρα λειτουργίας ο κόσμος συρρέει στα περίπτερά της και συμμετέχει στο πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεών της.

Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης από τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία του αντικαγκελάριου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Dr Robert Habeck και του υπουργού Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας, κ. Cem Özdemir, που εκπροσώπησαν την Τιμώμενη Χώρα Γερμανία.

Σήμερα Κυριακή εκκινούν τα Music Events στην Πύλη του Τόξου ΧΑΝΘ στις 21:30 με τους Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes, μια συναυλία, που οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν, μόνο με το εισιτήριο εισόδου στην 88η ΔΕΘ.

Λίγο νωρίτερα στις 21:00 η ΔΕΘ θα φωτίσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης με ένα εντυπωσιακό Drone Light Show σε ανάμνηση της ρίψης πυροτεχνημάτων, που παραδοσιακά διοργανωνόταν στην Έκθεση. Περίπου 500 drones θα πραγματοποιούν εναέριες… χορογραφίες για 15 λεπτά.

Ένα παράθυρο στο σύμπαν ανοίγει το CERN στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο αφιέρωμα AKADEMIA, στο περίπτερο 17, επιφυλάσσοντας συναρπαστικά εκθέματα και διαδραστικές εμπειρίες όπως:

-Τη Διαδραστική Σήραγγα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τα μυστήρια του μέσω μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας βασισμένης σε παιχνίδι.

-Μια κινηματογραφική εμπειρία που περιλαμβάνει βίντεο 3,5 λεπτών, όπου περιγράφεται η 70χρονη πορεία του CERN.

-Τη Συνταγή για την τούρτα του σύμπαντος που αναπαριστά τα δομικά του στοιχεία.

-Τον οπτικό διάδρομο ο οποίος θα παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιφέρει το CERN σε διάφορους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η προστασία του περιβάλλοντος και οι διαστημικές αποστολές.

-Τη Big Bang εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) που μεταφέρει τους επισκέπτες στις απαρχές του σύμπαντος.

Στο περίπτερο της Γερμανίας, Τιμώμενης Χώρας της 88ης ΔΕΘ (13), και συγκεκριμένα στο B2B-Lounge, θα πραγματοποιηθεί από τις 16:00 έως τις 17:00 εκδήλωση με θέμα «Development of Renewable Fuel Production from a Perspective of a Greek-German Collaboration» στο πλαίσιο των δράσεων του Karlsruhe Institute of Technology.

Στις 17:00 οι επισκέπτες της 88ης ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια διαφορετική παρέλαση, αυτή των θρυλικών σκαραβαίων της εταιρείας Volkswagen από τη Λέσχη Σκαραβαίων Θεσσαλονίκης.

Εν τω μεταξύ το «Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού» έχει ξεκινήσει στους χώρους της ΔΕΘ, με περισσότερα από 1.000 μικρά και μεγάλα δώρα να περιμένουν τους επισκέπτες. Καθημερινά περισσότερα από 100 μαγνητάκια, με το λογότυπο της ΔΕΘ-HELEXPO και το σύμβολό της, τον πύργο του ΟΤΕ, τοποθετούνται σε όλους τους χώρους της ΔΕΘ. Όσοι βρίσκουν τα μαγνητάκια του κρυμμένου θησαυρού, σκανάρουν το QR code και βλέπουν άμεσα τι κέρδισαν. Όλα τα μαγνητάκια κερδίζουν μικρά ή μεγάλα δώρα.

Στο Περίπτερο 6 στις 18:30 η Περιφέρεια Αττικής στρώνει τραπέζι με… σπετσιώτα, ένα παραδοσιακό φαγητό των Σπετσών και προσκαλεί τον κόσμο για μια γευστική δοκιμή. Καθημερινά την ίδια ώρα στο περίπτερο 6 θα πραγματοποιείται γιορτή γευσιγνωσίας από τις Περιφέρειες.

Το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων της 88ης ΔΕΘ είναι στη διεύθυνση: https://thessalonikifair.gr/el/parallel-events-program

Σήμερα Κυριακή το ωράριο λειτουργίας της είναι 10:00 με 22:00.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS 88η ΔΕΘ