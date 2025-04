Διεθνής έκθεση «FRESKON 2025»

Μια ευκαιρία να εκθέσουν οι Έλληνες παραγωγοί τα φρούτα τους εντός και εκτός Ελλάδος προσφέρει η έκθεση «FRESKON 2025», που πραγματοποιείται στην ΔΕΘ από τις 10 έως τις 12 Απριλίου.

“Στην χαρά του φρούτου” βρέθηκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Νίκος Πιτσιακίδης, ο οποίος παρουσιάζει εμπόρους και προϊόντα..

Ενδιαφερόμενοι για τα ελληνικά φρούτα έφτασαν ακόμη και από το Ισραήλ. Ένα από τα αγαπημένα προϊόντα, μια ειδική γαστρονομική επιλογή για το ελληνικό τραπέζι είναι τα μανιτάρια.

Ο Χρόνης Κεχαγιάς ιδιοκτήτης της ομώνυμης εταιρείας παραγωγής και εμπορίας μανιταριών παρουσιάζει το λευκό μανιτάρι που καλλιεργεί η εταιρεία του, η μόνη που τα παράγει στην Ελλάδα. «Έως τώρα γίνονταν εισαγωγές από την Πολωνία, αλλά τώρα πλέον παράγεται σε ειδικούς κλωβούς με άχυρο και ζωικό λίπασμα, γύψο και τύρφη με 80% -100% υγρασία και θερμοκρασία στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σε ανάλογες συνθήκες παράγονται και τα μανιτάρια πλευρώτους».

Μια απολύτως ελεγχόμενη καλλιέργεια σε κλειστούς και όχι ανοικτούς χώρους που αποτρέπει την μόλυνση των μανιταριών.

Σύμφωνα με τον κ. Κεχαγιά, η εταιρεία του παράγει 160 τόνους πλευρώτους και 160 τόνους λευκά μανιτάρια τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά. Στόχος είναι η μείωση των εισαγωγών από την Πολωνία, από όπου προέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος του προϊόντος, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Στόχος όπως λέει δεν είναι οι εξαγωγές, αλλά να σταματήσουν οι εισαγωγές και να παράγονται όλα στην Ελλάδα. Ευχής έργο, ειδικά όταν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, συνηθίζουν να επιλέγουν το κέρδος και όχι την ποιότητα. Τιμολογούν το συγκεκριμένο ελληνικό μανιτάρι σε υψηλή τιμή σε σχέση με το εισαγόμενο και το καθιστούν απαγορευτικό για τον καταναλωτή.

Η αυτάρκεια στην συγκεκριμένη καλλιέργεια αποτελεί αναγκαιότητα που δεν θα καλύπτει μόνο οικονομικά το ελλειμματικό ισοζύγιο των εισαγωγών –εξαγωγών, αλλά θα προσφέρει ένα προϊόν που θα είναι απαλλαγμένο από τοξικές μολύνσεις του εδάφους.

Μόλις προ διμήνου δημοσιεύτηκε μελέτη για την ύπαρξη βαρέων μετάλλων στο έδαφος σε διάφορες περιοχές της Πολωνίας, όπου η διάβρωση είναι μεγάλη καθώς πρόκειται κυρίως για αργιλώδη άμμο και αμμοπηλώδη εδάφη. Η έρευνα αφορά την περιεκτικότητα τους σε κάδμιο, μόλυβδο, μαγγάνιο και χρώμιο[1] και επιβεβαιώνει παλαιότερες πανεπιστημιακές δημοσιεύσεις που έδειχναν την μεγάλη καταστροφή που προκλήθηκαν στο χερσαίο και στο υδάτινο περιβάλλον από μεταλλευτικές, μεταλλουργικές βιομηχανίες και από εντατικές γεωργικές δραστηριότητες, που λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο του κομμουνιστικού καθεστώτος χωρίς να εφαρμόζουν κανόνες ασφαλείας για τον πληθυσμό και το οικοσύστημα. Εάν σε αυτά προστεθούν και οι πάνω από 20.000 mg τοξικών αποβλήτων από απαρχαιωμένα φυτοφάρμακα που αποθηκεύονταν από τα μέσα της δεκαετίας του ΄60 έως τα τέλη της δεκαετίας του ΄80, κυρίως σε υπόγειους χώρους απόρριψης, που ονομάζονταν «τάφοι φυτοφαρμάκων»,[2] και ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί, το τοπίο γίνεται εκρηκτικό. Η αποκατάσταση δεν αλλάζει την πραγματικότητα του υπεδάφους και τις επιπτώσεις από τις καρκινογόνες, τερατογόνες, ανοσοτοξικές και νευροτοξικές ιδιότητες. Τα εκατομμύρια τόνων αυτών των τοξικών διέρρευσαν στον υδροφόρο ορίζοντα και παραμένουν στο νερό και στο έδαφος για χιλιάδες χρόνια.[3] Σήμερα σε αυτές τις καταπράσινες επιφανειακά περιοχές λειτουργούν αγροκτήματα, μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, καθώς και μονάδες ζωικής παραγωγής.

Ο κατάλογος των εισαγόμενων τροφίμων που αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την υγεία και την ζωή των καταναλωτών είναι ιδιαίτερα μακρύς,[4] αλλά τα κέρδη από την διακίνησή τους καλύπτουν τις φωνές των μη εφησυχασμένων επιστημόνων.

Προφανέστατα ο Αισχύλος είχε δίκιο όταν έγραφε: «για τα άλλα σιωπώ∙ κάποιος μου έβαλε στο στόμα νόμισμα για να μην μιλώ».[5]

