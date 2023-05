Διεθνές συμπόσιο στο Διδυμότειχο για την εβραϊκή κοινότητα

80 χρόνια μετά την σύλληψη και τον εκτοπισμό των εβραίων του Διδυμοτείχου, ένα διήμερο συμπόσιο, που οργανώνεται στην πόλη αναβιώνει την ιστορική μνήμη και διδάσκει τις επόμενες γενιές.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Δημήτρης Σταματάκης, παρακολούθησε την εκδήλωση, με τίτλο “Οι Εβραίοι στο Διδυμότειχο πριν και μετά το Ολοκαύτωμα” (The Jews in Didymoteicho before and after the Shoah).

Ήταν 5 Μαΐου του 1943 όταν οι Γερμανοί κατακτητές συγκέντρωσαν τους εβραϊκής καταγωγής κατοίκους της πόλεως και τους φόρτωσαν στα τρένα με προορισμό την Θεσσαλονίκη και από εκεί το στρατόπεδο του Άουσβιτς- Μπίρκεναου, υπενθυμίζει ο Βασίλης Ριτζαλέος, Καθηγητής του τμήματος γλώσσας φιλολογίας και πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΑΠΘ.

Το συμπόσιο συγκέντρωσε, ακαδημαϊκούς, ιστορικούς, από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, ακόμη και απογόνους κάποιων από εκείνους που γλύτωσαν. Κεντρικός ομιλητής είναι ο Καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ Aron Rodrigue. Κατά το διήμερο θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις μουσικές, χορευτικές, επίσκεψη στο Σουφλί όπου υπήρχε Εβραϊκή παρουσία και τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στον Σιδηροδρομικό σταθμό Διδυμοτείχου.

Ελάχιστοι κατάφεραν να διασωθούν περνώντας στην Τουρκία, αφού η Βουλγαρία ήταν σύμμαχος του άξονα. Ωστόσο, γλύτωσαν μόνο όσοι διέφυγαν νότια προς την Υπεριοδανία και το Νότιο Λεβάντε. Τους άλλους η Τουρκία τους επαναπροώθησε στα ελληνικά νησιά, όπου είχαν την μοίρα των υπολοίπων εβραίων της Ελλάδος.

Μια από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα ζούσαν στο Διδυμότειχο πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αριθμώντας γύρω στα 900 άτομα, προερχόμενοι από την Ουγγαρία, την Γαλλία και την Βαυαρία. Υπήρξε μια περίοδος άνθισης μετά την απελευθέρωση το 1920, αλλά όλα σταμάτησαν τον Απρίλιο του 1941.

Η μνήμη εν πρέπει να χαθεί και η βαρβαρότητα του παρελθόντος πρέπει να διδάσκεται στα παιδιά για να μπορούν να φυλάγονται από μελλοντικούς κινδύνους.

