“Οι Υπνοβάτες”: Μία παράσταση για τον ύπνο και τον θάνατο από άτομα με σύνδρομο Down που ξέρουν πώς να κυνηγούν τα όνειρά τους

Οι “Υπνοβάτες” από την ομάδα «Εν Δυνάμει», σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ελένης Δημοπούλου, κάνουν πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου και για δέκα μόνο παραστάσεις, στη Μονή Λαζαριστών, στη σκηνή «Σωκράτης Καραντινός».

Η κα Ελένη Δημοπούλου, Καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας «Εν Δυνάμει», τόνισε ότι από την αρχή η ομάδα ήθελε να ξεφύγει από τα αρνητικά πρόσημα που συνήθως συνοδεύουν τα άτομα με σύνδρομο Down, ενώ αυτή η πρεμιέρα είναι η ημέρα της ενηλικίωσης τόσο της ομάδας όσο και των μελών της.

Όπως είπε, η ανταπόκριση από το κοινό είναι συγκινητική, χωρίς καμία προκατάληψη, καθώς η αναπηρία δεν είναι η ταυτότητα του ατόμου, το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί και να αναπτύξει τα όνειρα και τα οράματά του.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της παράστασης η κα Δημοπούλου είπε: “Μετά τον έρωτα που έρχεται την περίοδο της εφηβείας φτάσαμε να συζητάμε για τον φόβο και τα όνειρά μας, για τον θάνατο που δεν είναι μόνο μία φυσική κατάσταση αλλά και μία ψυχολογική κατάσταση, όπως για παράδειγμα ένα χωρισμός.”

Τι είναι ο ύπνος, τι είναι ο θάνατος και γιατί τους ονομάσαμε αδέρφια; Πόσο συχνά αναλογιζόμαστε τη διαρκή μας ακροβασία ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα αλλά και ανάμεσα στον θάνατο και τη ζωή; Πότε ανοίγουμε τα παράθυρά μας να αντικρίσουμε κατάματα τους φόβους αλλά και τις πιο βαθιές μας επιθυμίες; Μήπως είμαστε όλοι “υπνοβάτες”; Και, αν ναι, προς τα πού βαδίζουμε; Θα ξυπνήσουμε ποτέ;

Η ομάδα «Εν Δυνάμει» είναι μία ομάδα νέων καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε από την Ελένη Δημοπούλου και τη Μαρία Ιωαννίδου το 2008 , με σκοπό να στηρίξει και να διευκολύνει τα μέλη της να ενταχθούν ισότιμα στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σύνδρομο Down, υποστηρίζει με κάθε τρόπο τα μέλη του, διδάσκοντας την αυτονομία στα άτομα αυτά.

Όπως τόνισε ο διευθυντής του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδας, Βασίλης Κασσιμάτης, οι άνθρωποι με σύνδρομο Down χρειάζονται πάντα την υποστήριξή μας, ωστόσο, είναι ευτυχές το γεγονός ότι η νοοτροπία στην κοινωνία έχει πλέον αλλάξει. “Οι άνθρωποι με σύνδρομο Down δεν είναι πια αόρατοι, τους βλέπουμε πια στην καθημερινότητά μας, δεν είναι στιγματισμένοι”, επισήμανε.

Ο κ. Σταύρος Μέγαρης, υπεύθυνος λειτουργίας Στέγης, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπει πλέον κανείς θαμώνες σε καφετερίες, στις οποίες δουλεύουν άτομα με σύνδρομο Down, να τα υποστηρίζουν και να περιμένουν υπομονετικά να τους σερβίρουν τον καφέ τους που μπορεί αργήσει λίγο.

Το σύνδρομο Down είναι μία γενετική διαταραχή που επιφέρει αλλαγές που μειώνουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων ατόμων και περιορίζουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη, τα άτομα με σύνδρομο Down μπορούν να ενταχθούν ενεργά στην κοινωνία, να προσφέρουν με τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος