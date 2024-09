Αυξάνονται οι επιθέσεις λύκων στην ορεινή Χαλκιδική

Με τον φόβο των λύκων ζούν οι κάτοικοι στην Αρναία, καθώς οι επιθέσεις των άγριων ζώων είναι επαναλαμβανόμενες.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Νίκος Πιτσιακίδης, έγινε μάρτυρας ενός αποτρόπαιου θεάματος από την τελευταία επίθεση εντός περιφραγμένου χώρου.

Κατασπαραγμένο από λύκους βρήκε ο Κώστας Ξύστρος, κάτοικος Αρναίας το σκυλί του μέσα στην αυλή του, όπου εκτρέφει διάφορα ζώα, όπως συμβαίνει σε κάθε αγροτική περιοχή.

Φέτος περίπου 50 σκυλιά και πάνω από 200 συνολικά την τελευταία τριετία έχουν πέσει θύματα των επιθέσεων.

Ένα άγριο ζώο όταν πεινάει μπορεί να επιτεθεί ακόμη και σε ανθρώπους, λέει ο κ. Ξύστρος, υπενθυμίζοντας ότι έχει καταγραφεί ένα περιστατικό επιθέσεως λύκου σε άνθρωπο στην περιοχή.

Το τελευταίο συμβάν με την επίθεση σε σκύλο έγινε χαράματα γύρω στις έξι το πρωί. Οι επιδρομές είναι συχνές σε κτηνοτροφικές μονάδες και σε κοπάδια που βρίσκονται εκτεθειμένα στην φύση, μαζί με τους κτηνοτρόφους.

Ο Στέλιος Βαλιάνος, Δήμαρχος Αριστοτέλη, αναφέρει ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια γίνονται τέτοιες επιθέσεις και με τέτοια συχνότητα. «Επιλέγουν να κατασπαράξουν σκυλιά και όχι ένα εύκολο θύμα όπως τα αιγοπρόβατα». Σημειώνει ότι η περιοχή είναι πλούσια σε θηράματα και οι λύκοι δεν έχουν λόγο για να επιτεθούν σε αστικοποιημένες περιοχές, προς εύρεση τροφής. Για αυτόν τον λόγο ζήτησαν την συνδρομή των ειδικών.

Ο λύκος είναι προστατευόμενο ζώο από την ΕΕ και αυτή βοήθησε στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση του είδους, το οποίο δεν κινδυνεύει από τον μόνο φυσικό του θηρευτή, τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον κ. Βαλιάνο πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στην συνθήκη της Βέρνης που προστατεύει την άγρια ζωή.

Ήδη έχουν χαλαρώσει τα μέτρα προστασίας σε Γαλλία και Γερμανία και αναμένεται η δικαστική απόφαση σε επίπεδο ΕΕ για το νέο καθεστώς που θα ισχύσει στο μέλλον. Κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει σε νομοθέτηση μέτρων χωρίς να περιμένουν τις αποφάσεις των Βρυξελλών.

Στην κεντρική Ευρώπη, οι λύκοι είχαν σχεδόν εξαφανιστεί έως τον 19ο αιώνα, κυνηγημένοι από τον άνθρωπο, καθώς θεωρούντο απειλή για την ζωή του, κίνδυνος για τα ζώα και ανταγωνιστές για το κυνήγι. Ωστόσο, πριν από περίπου 20 χρόνια, τα αρπακτικά άρχισαν να επιστρέφουν δυτικά, συχνά μεταναστεύοντας από την Πολωνία και αυξάνοντας τον πληθυσμό τους κατά 25% ετησίως. Σύμφωνα με την Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Διατήρηση της Φύσεως (BfN), η αύξηση του πληθυσμού τους είναι εντυπωσιακή.[1]

Οι διαβάσεις άγριας ζωής δεν σταματούν από τους αυτοκινητόδρομους, επεκτείνονται σε Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία και προς τον βορρά. Ελβετοί και Σουηδοί ενέκριναν τροπολογίες για μείωση της προστασίας των λύκων, προκειμένου να κρατηθεί ο αριθμός τους σε χαμηλά επίπεδα. Τώρα πλέον μπαίνουν στο σκόπευτρο των κυνηγών. Στην Νορβηγία ο Νόμος 18c/2020 για την Βιοποικιλότητα, πέρασε με πρόταση του Εργατικού κόμματος και την στήριξη σχεδόν όλων των κομμάτων, παρά το ότι παραβιάζει την Σύμβαση της Βέρνης, όπως διαμαρτύρονται Φιλελεύθεροι, Σοσιαλιστές και Οικολόγοι.[2] Αν και σχετικά μικρός ο αριθμός λύκων σε σχέση με την έκταση της χώρας, η Σουηδική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος δηλώνει ότι είναι απαραίτητοι τουλάχιστον 300 λύκοι προκειμένου να διατηρηθεί μια γενετική ποικιλότητα που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της σουηδικής φυλής των λύκων. Οι υπόλοιποι θα θανατώνονται.[3]

[1] German Federal Agency for Nature Conservation (BfN), Wolves in Germany – new data released today, 28.11.2022, Bonn,

https://www.bfn.de/en/latest-news/wolves-germany-new-data-released-today-0

[2] Nå trues ulven enda mer, 05. juni 2020, https://www.dagbladet.no/kultur/na-trues-ulven-enda-mer/72532896

[3] Petter Wabakken, Linn Svensson…., Norsk institutt for naturforskning, Bestandsovervåking av ulv vinteren 2023-2024 (Παρακολούθηση πληθυσμού λύκων τον χειμώνα 2023-2024), Rovdata, SLU Wiltskadecenter και Høgskolen i Inlandet 2024, Η απογραφή των λύκων, που πραγματοποιείται από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους έδειξε 75 πλεονάζοντα ζώα.

Naturskyddsforeningen, Hur många vargar finns det i Sverige? 20 sep, 2024, https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/faq-vanliga-fragor-om-varg/

