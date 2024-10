Απολιθώματα ηλικίας 1.000.000 έως και 2.000.000 ετών στον Δήμο Λαγκαδά

Αναζητώντας τα ίχνη των μεγάλων θηρίων, που υπήρχαν πριν από εκατομμύρια χρόνια στον Ελλαδικό χώρο η μακεδονική γη αποδεικνύεται ιδιαίτερα πλούσια σε ευρήματα.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Νίκος Πιτσιακίδης, περιηγείται στο άγνωστο σε πολλούς μουσείο στο χωριό Καλαμωτό ή Νέα Καλίνδοια λίγο μετά το Ζαγκλιβέρι.

Ο Αλέξανδρος Κυριαζίδης, υπεύθυνος του μουσείου, αναφέρει ότι η παλαιοντολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν απολιθωμένα οστά τα οποία ήρθαν στο φως έπειτα από τις ανασκαφές που ξεκίνησαν το 2002 με την καθηγήτρια του Α.Π.Θ. Ευαγγελία Τσουκαλά.

Αυτό το περιβάλλον που θεωρείται δεδομένο τα τελευταία 4.000 χρόνια δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτό που υπήρχε παλαιότερα. Η Μακεδονία θύμιζε αφρικανική σαβάνα και ένα σωρό θηρία απολάμβαναν έναν πλούσιο βιότοπο.

Η περιοχή πριν από δυο εκατ. χρόνια κυριαρχείτο από τα μαμούθ, που άφησαν τα σκελετικά τους υπολείμματα στο έδαφος. Εντυπωσιακός είναι ο χαυλιόδοντας ενός θηλυκού Μαμούθ του Νότου με μήκος 2,05 μέτρα, προγόνου του τριχωτού ελέφαντα

Μια σαβάνα με ιπποποτάμους, ίδιους με αυτούς που ζούν σήμερα στην Αφρική, το σαγόνι μιας γιγαντιαίας ύαινας, διπλάσιας σε μέγεθος από την σημερινή, που έζησε πριν από περίπου 2.000.000 χρόνια, η κάτω γνάθος ενός γιγάντιου ελαφιού, δέκα φορές μεγαλύτερο από τα σημερινά και τα κέρατα του μεγαλόκερου της γιγαντιαίας άλκης, είναι κάποια από τα όσα ήρθαν στο φως. Ο πλούτος που κρύβεται δεν είναι μουσειακής σημασίας. Είναι η μελέτη για την εξέλιξη του πλανήτη, του κλίματος, της υπάρξεως των πρωτευόντων.

Ποιος ασχολείται με τα ευρήματα πρωτευόντων ανθρωποειδών, τα απολιθώματα των οποίων βρέθηκαν στην Ελλάδα και έχουν χρονολογηθεί στην ύστερο Μειόκαινο περίοδο, δηλ. πρίν από 9.600.000 και 8.700.000 χρόνια. Στο Ξηροχώρι στον γειτονικό δήμο Χαλκιδόνος (και στην Νικήτη Χαλκιδικής) ανακαλύφθηκαν τα οστά του Ουρανοπίθηκου του Μακεδονικού, ο οποίος ανέτρεψε τις θεωρίες της εξέλιξης, αφού η διεθνής επιστημονική κοινότητα απεφάνθη ότι πρόκειται για πρόγονο του αυστραλοπίθηκου, και πιθανότατα υπήρχε στην Ευρασία, προτού επέλθη ο σημερινός σχηματισμός των ηπείρων. Πρίν από περίπου δεκαπέντε χρόνια η μελέτη του καθηγητού γεωλογίας Γεωργίου Κουφού έγραψε ιστορία.[1]

Η επιστήμη χρειάζεται τον ενθουσιασμό νέων ανθρώπων για να προχωρήσει και να εκπλήξει με τα ευρήματά της. Σήμερα το μουσείο επισκέπτονται μαθητές από σχολεία της περιοχής, στο πλαίσιο της ημερησίας εκδρομής και φοιτητές που πραγματοποιούν επιστημονικές έρευνες. Όμως γιατί δεν το γνωρίζουν περισσότεροι, εκτός των στενών ορίων του δήμου; Συγκεκριμένες περιοχές στην Ισπανία και την Αφρική μελετώνται ενδελεχώς, για πολύ μεταγενέστερα απολιθώματα, όταν ο Γραικοπίθηκος (Graecopithecus), η ανθρωπίνη που υποδηλώνει τον αρχαιότερο πρόγονο των ανθρώπων μετά τον χωρισμό από τους χιμπατζήδες, ο οποίος έζησε στην νοτιοανατολική Ευρώπη και δη στην Ελλάδα (Πύργο της Βασιλίσσης Αμαλίας Αθηνών) πριν από 7,2 εκατ. χρόνια, προτού μεταναστεύσει στην Αφρική πριν από περίπου 7 εκατ. χρόνια, όπου οι απόγονοί του θα εξελισσόταν τελικά στο γένος Homo.[2]

Γιατί η πραγματική γνώση δεν είναι κτήμα της μαθητικής κοινότητας; Ποιος θα βάλει τον σπόρο τη έρευνας στο μυαλό των παιδιών; Πως θα μάθουν να αγαπούν ένα τομέα εάν δεν υπάρχει κάποιος να τους μυήσει; Πως θα αποφασίσουν να μάθουν για κάτι εάν το αγνοούν; Τα ευρήματα του απώτερου παρελθόντος είναι τα εργαλεία για την μελέτη του πολύ κοντινού μέλλοντος.

[1] George D. Koufos, Louis de Bonis, The Late Miocene hominoids Ouranopithecus and Graecopithecus. Implications about their relationships and taxonomy, Annales de Paléontologie, Vol. 91, Issue 3, July–September 2005, pp. 227-240.

[2] Madelaine Böhme, Nikolai Spassov, Martin Ebner, Denis Geraads, Latinka Hristova, Uwe Kirscher, Sabine Kötter, Ulf Linnemann, Jérôme Prieto, Socrates Roussiakis, George Theodorou…, Messinian age and savannah environment of the possible hominin Graecopithecus from Europe, PLoS One. 2017; 12(5): e0177347.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος