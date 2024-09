88η ΔΕΘ: «Μαγνήτης» το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων – Ο Νίκος Πορτοκάλογλου σήμερα στη σκηνή των συναυλιών

Πόλο έλξη όλων των ηλικιών αποτελεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της 88ης ΔΕΘ.

Στη σκηνή των Music Events στην Πύλη του Τόξου ΧΑΝΘ ανέβηκε χθες το Γερμανικό συγκρότημα των Bananafishbones, που τους συνόδευσαν ο DJ «The Micronaut» από τη Λειψία και η Kiki Botonaki, ενώ τη βραδιά έκλεισε ο DJ Ison, γνωστός και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη των φεστιβάλ Reworks Festival και Reworks Agora. Σήμερα αναμένεται να ξεσηκώσει τους επισκέπτες της ΔΕΘ ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με την Βίκυ Καρατζόγλου, τον Βύρωνα Τσουράπη και τους Ευγενείς Αλήτες. Τις συναυλίες οι επισκέπτες τις παρακολουθούν δωρεάν, μόνο με το εισιτήριο εισόδου στην 88η ΔΕΘ.

Η Τιμώμενη Χώρα, Γερμανία, στο περίπτερο της (13) φιλοξενεί και σήμερα εκδηλώσεις του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, αλλά και εκδήλωση του φορέα German Trade and Invest (εκ μέρους του Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action) με θέμα: “Two Markets, One Mission: German-Greek Cooperation in the Health Economy”. Το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων της Τιμώμενης Χώρας ΕΔΩ.

Μεγάλη είναι η συμμετοχή επιχειρήσεων και στην Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β) με εταιρείες από τη Γερμανία. Οι B2B συναντήσεις διοργανώνονται από τη ΔΕΘ-HELEXPO σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και τον Εκθεσιακό Οργανισμό της Λειψίας. Τα ραντεβού μεταξύ επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα 800 και αφορούν σε εταιρείες από τους κλάδους: Ενέργεια – Κυκλική Οικονομία – Αγροτεχνολογία – Γαστρονομία/Τουρισμός – Διατροφή – Τοπικές Γεύσεις – Φαρμακευτικά και Καλλυντικά – Εφοδιαστική Αλυσίδα και Ηλεκτρικά Οχήματα.

Ένα «μπουκέτο» 350 επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα από τους πιο αντιπροσωπευτικούς κλάδους της εγχώριας οικονομίας παρουσιάζεται στα περίπτερα 2 και 3, όπου 47 Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος συμμετέχουν για 7η φορά στη ΔΕΘ. Ξεχωριστές συμμετοχές έχουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επιμελητήριο Ημαθίας. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αναπτύσσει στο Περίπτερο 16 και τη θεματική ενότητα THESSBUILDING με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της κατασκευής, του εξοπλισμού ξενοδοχείων, της επίπλωσης σπιτιών, της θέρμανσης και των επισκευών μεταλλικών προϊόντων.

Την ίδια στιγμή το «Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού» συνεχίζεται στους χώρους της ΔΕΘ, με περισσότερα από 1.000 μικρά και μεγάλα δώρα να περιμένουν τους επισκέπτες. Καθημερινά περισσότερα από 100 μαγνητάκια, με το λογότυπο της ΔΕΘ-HELEXPO και το σύμβολό της, τον πύργο του ΟΤΕ, τοποθετούνται σε όλους τους χώρους της ΔΕΘ. Όσοι βρίσκουν τα μαγνητάκια του κρυμμένου θησαυρού, σκανάρουν το QR code και βλέπουν άμεσα τι κέρδισαν. Όλα τα μαγνητάκια κερδίζουν μικρά ή μεγάλα δώρα.

Στο Περίπτερο 6 στις 18:30 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μαγειρεύει πέστροφα με όσπρια και κερνάει τους επισκέπτες της ΔΕΘ. Καθημερινά την ίδια ώρα στο περίπτερο 6 πραγματοποιείται η γιορτή γευσιγνωσίας από τις Περιφέρειες.

Ακόμη σήμερα παρουσιάστηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα της 56ης διοργάνωσης του Ράλλυ ΔΕΘ, του μακροβιότερου αγώνα ράλλυ της χώρας μετά το Acropolis Rally. Ο αγώνας που διοργανώνει ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης το διήμερο 14 & 15 Σεπτεμβρίου, αποτελεί τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ ασφάλτου. Το Ράλλυ ΔΕΘ τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος με την αμέριστη συμπαράσταση της ΔΕΘ-HELEXPO, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Πολυγύρου, Αριστοτέλη και Λαγκαδά, ενώ στο πλευρό των διοργανωτών βρίσκονται ως θεσμικοί υποστηρικτές τα κατά τόπους κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων της 88ης ΔΕΘ ΕΔΩ.

Σήμερα Τρίτη το ωράριο λειτουργίας της 88ης ΔΕΘ είναι 16:00 με 22:00.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος